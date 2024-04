Governo libera calendário atualizado do Bolsa Família e Vale-Gás de Abril; lista tem surpresa

A assistência financeira permanece como um recurso vital para milhões de brasileiros que enfrentam adversidades econômicas. Neste mês de abril, o programa Bolsa Família e o Auxílio-Gás introduzem mudanças importantes destinadas a aliviar o fardo sobre as famílias beneficiárias. Aqui estão os detalhes essenciais sobre os pagamentos e as elegibilidades para estas ajudas.

Novidades nos pagamentos do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família para abril começou nesta semana, seguindo um cronograma predeterminado para beneficiar as famílias inscritas no CadÚnico. Confira o calendário de pagamento baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 17 de abril

17 de abril NIS final 2: 18 de abril

18 de abril NIS final 3: 19 de abril

19 de abril NIS final 4: 20 de abril

20 de abril NIS final 5: 23 de abril

23 de abril NIS final 6: 24 de abril

24 de abril NIS final 7: 25 de abril

25 de abril NIS final 8: 26 de abril

26 de abril NIS final 9: 27 de abril

27 de abril NIS final 0: 30 de abril

Os fundos podem ser retirados em caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas, ou utilizados diretamente no aplicativo Caixa Tem.

Elegibilidade para o Bolsa Família em 2024

Para qualificar-se ao Bolsa Família, os requisitos são específicos:

Estar cadastrado no CadÚnico.

Ter os dados atualizados no sistema nos últimos dois anos.

Possuir uma renda familiar per capita de até R$ 218 mensais.

O cálculo da renda deve considerar todos os membros que residem no mesmo domicílio.

Impacto e benefícios do Auxílio-Gás

O Auxílio-Gás, também referido como vale-gás, foi implementado em 2021 para mitigar o impacto econômico do alto custo do gás de cozinha nas famílias de baixa renda. Este programa proporciona:

Cobertura do custo de um botijão de 13 quilos a cada dois meses.

O valor do auxílio em abril de 2024 é de R$ 102.

Aproximadamente 5,5 milhões de lares brasileiros se beneficiam deste auxílio.

Condições para receber os Benefícios

Além do limiar de renda, os beneficiários devem atender a certos requisitos nas áreas de saúde e educação:

Gestantes devem seguir o acompanhamento pré-natal.

Crianças menores de 7 anos precisam ter o calendário de vacinação em dia e acompanhamento nutricional.

A frequência escolar mínima é obrigatória para famílias com crianças e adolescentes.

Dicas para garantir seu Benefício

Atualização de Dados: Mantenha seus dados regularmente atualizados no CadÚnico. Educação: Assegure que suas crianças estejam matriculadas e frequentando a escola. Planejamento Financeiro: Acompanhe o calendário de pagamentos para melhor planejar seu orçamento familiar.

Movimentação prática dos Benefícios

O uso do aplicativo Caixa Tem simplifica a movimentação financeira dos beneficiários do Bolsa Família, permitindo:

Pagamentos de contas

Transferências via Pix

Compras com QR Code

Estas funcionalidades eliminam a necessidade de deslocamento físico até as agências, reforçando a inclusão digital e financeira.

O calendário detalhado para os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio-Gás em abril de 2024 visa não apenas fornecer assistência financeira, mas também promover a inclusão social e garantir o acesso a direitos básicos.

A Caixa Econômica Federal desempenha um papel crucial, facilitando o acesso a esses benefícios e reforçando a importância da digitalização para a inclusão financeira de todos os brasileiros. A iniciativa destes programas reflete o compromisso continuado do governo em apoiar as camadas mais vulneráveis da população.

