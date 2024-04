Você nem imagina: 7 leis de trânsito estranhas do Brasil

Quando se trata de leis de trânsito, normalmente pensamos em regras básicas como respeitar semáforos, não ultrapassar em faixas contínuas e usar cinto de segurança.

No entanto, o Brasil reserva algumas normas que poderiam facilmente ser incluídas em uma lista de curiosidades bizarras. Vamos explorar sete dessas leis peculiares que podem surpreender até mesmo os motoristas mais experientes.

7 leis de trânsito estranhas do Brasil

Descer na banguela é proibido

Quem nunca pensou em colocar o carro em ponto-morto em uma descida íngreme para “economizar” combustível? Pois saiba que essa prática é proibida no Brasil. Apesar de comum, descer na banguela é considerado arriscado, podendo comprometer os freios do veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não vê com bons olhos essa manobra, impondo uma multa de R$ 85,13 e adicionando quatro pontos na carteira do infrator. Mesmo com tecnologias modernas que simulam a “banguela” de forma segura, a prática continua sendo ilegal aos olhos da lei.

Dirigir descalço

Enquanto dirigir descalço pode parecer uma questão de conforto para alguns motoristas, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) tem uma opinião diferente. Embora dirigir de chinelos seja explicitamente proibido, dirigir descalço não é recomendado.

A multa prevista para dirigir de chinelo é de R$ 130,16, além de quatro pontos na carteira. Portanto, se esqueceu o calçado adequado, melhor optar por dirigir descalço e evitar problemas com a fiscalização.

Lei da cadeirinha

A obrigatoriedade da cadeirinha para crianças é uma medida crucial para garantir a segurança dos pequenos no trânsito. No entanto, essa lei tem suas peculiaridades. Além da multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH em caso de descumprimento, a isenção para veículos de transporte escolar e de aluguel pode surpreender.

Enquanto os pais são multados por não usar a cadeirinha em seus carros, os veículos de transporte público estão isentos dessa exigência, uma discrepância que levanta questionamentos.

Carro importado? Só se for novo!

Desde 1991, o Brasil proíbe a importação de carros usados, reservando o mercado nacional para veículos zero quilômetro ou relíquias com mais de 30 anos.

Embora existam exceções, como carros diplomáticos e veículos antigos, a maioria dos importados precisa ser novo. Portanto, se você sonha com um carro importado, prepare-se para adquiri-lo zero quilômetro.

Autoatendimento em postos

Já se perguntou por que não podemos abastecer nossos próprios carros nos postos de combustível no Brasil? A legislação de trânsito proíbe os motoristas de realizarem o autoatendimento sob a justificativa de proteger a saúde e segurança, além de preservar empregos.

Enquanto nos Estados Unidos é comum os próprios clientes abastecerem seus veículos, no Brasil essa prática é vedada pela lei.

Você tem horário certo para buzinar

Sabia que buzinar entre 22h e 6h pode render uma multa de R$ 88,38 e adicionar três pontos na CNH? O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece esse horário para evitar perturbações sonoras durante o período noturno.

Portanto, se precisar dar um sinal sonoro durante a madrugada, pense duas vezes antes de acionar a buzina.

Cuidado ao passar em poças d’água

Por fim, uma curiosidade pouco conhecida: passar em poças d’água e molhar pedestres ou outros veículos pode resultar em uma multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira. Essa regra, muitas vezes ignorada, visa garantir a segurança e o respeito entre os usuários da via pública.

