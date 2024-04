Seu CPF está na lista de R$ 150 de auxílio bônus para abril?

Com o avanço da pandemia e suas consequências econômicas, programas sociais como o Bolsa Família desempenharam um papel crucial na mitigação do impacto sobre as famílias mais vulneráveis.

Dentro desses programas, o Auxílio Gás tem se destacado como um importante recurso adicional para auxiliar na aquisição do botijão de gás de cozinha.

Contudo, nem todas as famílias beneficiárias têm acesso a esse auxílio. A seguir, vamos esclarecer quem tem direito ao Auxílio Gás e como garantir a inclusão nesse benefício tão essencial.

Confira se seu CPF está entre os contemplados com o Auxílio Gás de R$ 150 para abril. Saiba quem tem direito e como garantir esse benefício essencial. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Vale-Gás paga R$ 150 em abril

O Vale-Gás, também conhecido como Auxílio Gás, é um adicional bimestral de R$ 150 destinado à compra do botijão de gás de cozinha.

Todavia, os valores não são disponibilizados para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Isso gera dúvidas sobre os critérios estabelecidos pelo Governo para a concessão do benefício.

Confira: Banco do Brasil terá bloqueio de R$ 800 para CPFs da lista

O que é preciso para receber o Vale-Gás?

Para ser elegível ao Auxílio Gás, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter os dados atualizados nos últimos 24 meses.

Além disso, a renda mensal per capita da família não pode ultrapassar meio salário mínimo, ou seja, R$ 706.

Inscrição no Bolsa Família e procedimentos necessários

Outro requisito é estar inscrito no Bolsa Família, sendo necessário solicitar a inclusão no benefício na unidade do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) mais próxima.

Para isso, é preciso apresentar CPF do responsável familiar, identidade de todos os membros da família, comprovantes de renda e comprovante residencial recente.

Como ocorre o pagamento do Vale-Gás?

O CadÚnico é utilizado para incluir novos beneficiários no Auxílio Gás a cada dois meses, de forma automática pelo Governo Federal.

Entretanto, o benefício é oferecido de forma variada, podendo ser pago para diferentes famílias em cada período.

Assim, uma família que recebeu o Auxílio Gás no último repasse pode não receber no próximo pagamento.

Cerca de 6 milhões de famílias recebem o benefício, enquanto mais de 40 milhões estão inscritas no CadÚnico.

Atualização cadastral para aumentar as chances de receber o benefício

Para aumentar as chances de receber o Auxílio Gás, os beneficiários devem verificar se seus cadastros estão atualizados no CadÚnico.

Mudanças no endereço, nascimento ou falecimento de um membro da família e alterações na composição familiar devem ser comunicadas ao CRAS para atualização cadastral.

Calendário dos próximos pagamentos

Confira:

Final do NIS 1: 17/04

Final do NIS 2: 18/04

Final do NIS 3: 19/04

Final do NIS 4: 22/04

Final do NIS 5: 23/04

Final do NIS 6: 24/04

Final do NIS 7: 25/04

Final do NIS 8: 26/04

Final do NIS 9: 29/04

Final do NIS 0: 30/04

Saiba mais sobre o Vale-Gás: Já dá para saber! Veja quando cai na conta o Vale-Gás de outubro