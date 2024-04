O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fez um importante anúncio no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 2 de abril, marcando um passo significativo para reforçar seu quadro de colaboradores. Por meio da Portaria PRES/INSS Nº 71, a instituição oficializa a nomeação de 276 novos técnicos do seguro social, um movimento estratégico para melhorar o atendimento e a análise de requerimentos dos cidadãos.

Convocação: veja se seu CPF está na lista para receber mais de R$ 6 mil no INSS | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Um novo capítulo para o INSS

Os candidatos selecionados, que foram aprovados no curso de formação, receberam um prazo de 30 dias para se apresentarem nas gerências-executivas indicadas durante a inscrição do concurso. Esta convocação visa preencher posições cruciais dedicadas à análise de requerimentos, parte fundamental do serviço prestado pelo INSS.

A nomeação desses técnicos é uma medida adotada pelo Ministério da Previdência e pelo INSS, com o objetivo de recompor o quadro funcional da autarquia, diante do desafio de um déficit significativo de pessoal. Os candidatos que não atenderem ao chamado dentro do prazo estipulado verão suas nomeações canceladas.

Etapas a serem cumpridas pelos nomeados

Os nomeados deverão cumprir com a apresentação de documentos pessoais, comprovação de conclusão de ensino médio ou técnico, e uma avaliação médica abrangente, que inclui a entrega de laudos e a realização de exames específicos.

Diminuindo o déficit de pessoal

O INSS enfrenta o desafio de operar com um número de servidores abaixo do ideal. Com as novas nomeações, parte dos 3.144 aprovados no último concurso será integrada ao quadro de servidores, num esforço para reduzir o déficit. Segundo Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, a instituição visa reforçar sua equipe para melhor atender às necessidades dos cidadãos.

Documentação e exames requeridos

Os nomeados devem preparar uma série de documentos e realizar exames médicos conforme orientado pelo edital. A documentação inclui, entre outros, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, certificado de reservista, e declaração de bens. Os exames médicos são extensivos e têm como objetivo assegurar a aptidão física e mental dos candidatos para o desempenho de suas funções.

A nomeação dos 276 novos técnicos pelo INSS é um sinal claro do compromisso da instituição em fortalecer sua equipe e melhorar o atendimento ao cidadão. Essa iniciativa não apenas beneficia os nomeados com oportunidades de emprego, mas também representa um passo adiante na eficiência e qualidade dos serviços prestados à população.

Os candidatos e o público em geral são encorajados a acompanhar as atualizações e procedimentos de nomeação por meio do site oficial e das redes sociais do INSS.

