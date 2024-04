Como aumentar o “limitinho” de R$ 50 do Nubank

Você já se viu desejando mais flexibilidade financeira sem ter que passar por burocracias intermináveis? Se a resposta for sim, então o Nu Limite Garantido do Nubank pode ser exatamente o que você estava procurando.

Vamos desvendar como essa inovadora funcionalidade pode revolucionar a maneira como você utiliza seu cartão de crédito, aumentando seu limite instantaneamente e sem dores de cabeça.

Libere mais limite no seu cartão Nubank sem passar por análise de crédito. Confira como o Nu Limite Garantido transforma suas finanças! (Foto divulgação)

Entenda o Nu Limite Garantido

O Nubank, sempre na vanguarda das soluções financeiras digitais, introduziu uma forma revolucionária de oferecer aos seus clientes o controle absoluto sobre o limite de seus cartões de crédito.

Com o Nu Limite Garantido, você ganha a liberdade de aumentar seu limite de crédito a qualquer momento, diretamente pelo aplicativo, com uma facilidade impressionante.

Como Funciona?

A magia por trás dessa funcionalidade é simples: você reserva uma quantia em dinheiro dentro de uma Caixinha especial no app, que utiliza a modalidade de Recibo de Depósito Bancário (RDB).

Essa quantia, além de ser a garantia do seu novo limite de crédito, rende 100% do CDI. Sim, você leu corretamente! Seu dinheiro não só garante mais liberdade no uso do cartão mas também cresce, seguindo a taxa CDI.

Esse valor se transforma no seu novo limite de crédito, garantindo ao Nubank que, caso a fatura não seja honrada até a data de vencimento, o valor investido na Caixinha será utilizado para cobrir o pagamento. É uma situação ganha-ganha, onde você obtém mais flexibilidade financeira e mantém seu investimento rendendo.

Passo a Passo para Aumentar seu Limite

Quer saber como ativar o Nu Limite Garantido e dar adeus às limitações? Confira o passo a passo:

Acesse o App Nubank: Navegue até a seção do Cartão de Crédito. Ajuste o Limite: Clique em “Ajustar Limite” e escolha “Nu Limite Garantido”. Informações: Leia cuidadosamente os detalhes da operação. Crie seu Nu Limite Garantido: Siga as instruções para transferir o valor desejado para a Caixinha. Finalização: Confirme a operação com sua senha e pronto!

Em um mundo ideal, sua liberdade financeira não deveria ser limitada por processos de análise de crédito demorados e restritivos. O Nu Limite Garantido é o seu passe livre para um universo de possibilidades, onde o poder de compra está literalmente nas suas mãos, sem burocracia ou espera.

Conheça os benefícios do Nubank

Além do inovador Nu Limite Garantido, o Nubank se destaca por oferecer uma série de benefícios que fazem toda a diferença no dia a dia de seus clientes. Um dos grandes atrativos é a isenção de taxas de manutenção e anuidade, permitindo que os usuários economizem significativamente em comparação com os cartões tradicionais.

Além disso, a fintech oferece um programa de recompensas altamente competitivo, onde os pontos acumulados nunca expiram e podem ser trocados por uma variedade de serviços e produtos, aumentando ainda mais o valor agregado para o usuário.

Outro aspecto que merece destaque é a experiência do usuário, cuidadosamente desenhada para ser intuitiva e agradável. O aplicativo do Nubank é um exemplo de inovação e praticidade, permitindo que os clientes gerenciem suas finanças com poucos cliques, de forma segura e transparente. Através do app, é possível realizar uma gama de operações, desde o pagamento de faturas até investimentos, tudo integrado em uma única plataforma.

O atendimento ao cliente, disponível 24/7, é outro ponto forte, reforçando o compromisso da Nubank em oferecer não apenas produtos, mas uma verdadeira experiência de valor para seus clientes.

