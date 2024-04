O WhatsApp anunciou um novo recurso que promete revolucionar a forma como os usuários assistem a vídeos na plataforma. A atualização, voltada inicialmente para dispositivos iOS, introduz uma maneira intuitiva de avançar ou retroceder vídeos, visando melhorar significativamente a experiência de visualização.

Novidade do WhatsApp para agradecer de joelhos | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Inovação na visualização de vídeos

A dificuldade em encontrar pontos específicos em vídeos enviados através do aplicativo é uma queixa comum entre os usuários. Até o momento, a única opção disponível era a utilização da barra de progresso, o que muitas vezes resultava em uma busca imprecisa pelo momento desejado.

Com a mais recente atualização, o WhatsApp incorpora uma funcionalidade inspirada por plataformas como o YouTube, permitindo avançar ou retroceder o conteúdo de vídeo de forma mais precisa e conveniente.

Como utilizar o novo recurso

Para usufruir da novidade, os usuários precisam apenas dar dois toques rápidos na lateral direita da tela para avançar o vídeo em 10 segundos, ou na lateral esquerda para retroceder o vídeo pelo mesmo intervalo de tempo. Esse método promete uma navegação mais fluida e satisfatória ao assistir vídeos.

Inicialmente, essa funcionalidade é exclusiva para usuários do iPhone, estando em fase de testes nas versões Beta do aplicativo para dispositivos iOS.

Disponibilidade para Android

A Meta, empresa que administra o WhatsApp, ainda não divulgou uma data específica para o lançamento deste recurso nos aparelhos Android. Contudo, é esperado que a atualização seja disponibilizada para o sistema do Google em breve, seguindo o padrão de lançamentos anteriores da plataforma.

Outras atualizações do WhatsApp

Além do avanço e retrocesso rápido de vídeos, o WhatsApp recentemente introduziu outras funcionalidades para aprimorar a experiência dos usuários, incluindo:

Uma ferramenta aprimorada de busca por mensagens;

Facilidades para realizar bloqueios de usuários;

A opção de enviar mensagens de áudio com reprodução única.

Essas inovações reforçam o compromisso do WhatsApp em evoluir constantemente, adaptando-se às necessidades de comunicação dos seus usuários e mantendo a plataforma segura, intuitiva e versátil.

A chegada do avanço e retrocesso rápido de vídeos ao WhatsApp é uma resposta direta às demandas por uma melhor usabilidade na visualização de conteúdo multimídia. Com essa atualização, o WhatsApp dá mais um passo em direção à excelência em serviços de mensageria instantânea, reafirmando seu papel como ferramenta indispensável no cotidiano digital dos seus usuários.

