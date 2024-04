Os preços das mansões de Jim Carrey e outro astros são impressionantes

Nos últimos anos, o mercado imobiliário de luxo nos Estados Unidos tem sido palco de uma dinâmica peculiar, especialmente no que diz respeito às propriedades de celebridades.

Personalidades conhecidas mundialmente, como Jim Carrey, Johnny Carson, Bob Barker e Judy Garland, têm colocado suas luxuosas mansões à venda.

Esse movimento tem levantando questões sobre os padrões e tendências desse setor. A seguir, reunimos diversas curiosidades sobre o assunto. Acompanhe!

Explore o mercado imobiliário de luxo nos EUA, com propriedades únicas e exclusivas à venda. Descubra residências deslumbrantes com comodidades luxuosas e localizações privilegiadas. (Foto: Divulgação).

A ascensão do mercado imobiliário de luxo

O mercado imobiliário de luxo, especialmente em cidades como Los Angeles e Nova York, testemunhou um crescimento notável nos últimos anos.

De acordo com dados da RedFin Corporation, os preços das propriedades luxuosas em Los Angeles aumentaram quase 6% desde fevereiro de 2023.

Esse aumento significativo tem sido um incentivo para que personalidades famosas coloquem suas mansões à venda, na esperança de capitalizar nessa tendência de mercado.

Personalidades famosas e suas mansões à venda

Mansão de Jim Carrey:

Localizada em 615 North Tigertail Road, em Los Angeles, Califórnia, esta propriedade inclui uma piscina com cascata, uma quadra de tênis iluminada, uma plataforma de ioga entre as copas das árvores, cinco quartos, nove banheiros, uma sauna com infravermelha, sala de vapor e um teatro privado em estilo art déco.

Casa “Porch House” de Laurie David:

Situada no bairro de luxo de Pacific Palisades, em Los Angeles, esta casa de quatro quartos e cinco banheiros oferece vistas de 180 graus para as montanhas e é cercada por vegetação nativa, além de bosques de limoeiros e limeiras.

Mansão de Johnny Carson:

Localizada nos arredores de Nova York, esta espaçosa residência foi originalmente construída como um celeiro de pedra na década de 1860 e foi convertida em uma propriedade luxuosa.

Com seis quartos, oito banheiros, sete lareiras, uma quadra de pickleball, spa ao ar livre, bar de sorvete, três escritórios personalizados e uma academia com banheira de hidromassagem interna e sauna privativa, esta mansão oferece uma série de amenidades.

Residência de Bob Barker:

Situada em Hollywood, a casa de longa data do lendário apresentador de programas de televisão Bob Barker está disponível por US$ 2,988 milhões.

Esta propriedade de quatro quartos e três banheiros possui detalhes arquitetônicos originais, incluindo um teto com caixotões pintados, vitrais e portas originais, além de uma biblioteca com um bar e uma piscina no quintal.

Casa de Judy Garland em Bel-Air:

Esta casa em Bel-Air, adquirida pela lendária atriz Judy Garland em 1938, está à venda por US$11,5 milhões. Com cinco quartos, um pátio revestido de tijolos e mais dependências junto à piscina, esta residência histórica é um verdadeiro ícone de Hollywood.

Tendências e perspectivas futuras

À medida que o mercado imobiliário de luxo continua a evoluir, é provável que mais propriedades de celebridades entrem no mercado.

Além disso, a demanda por essas propriedades pode permanecer forte, especialmente entre compradores de alto patrimônio líquido que procuram investir em imóveis exclusivos.

No entanto, é importante considerar que o mercado imobiliário é suscetível a flutuações e mudanças econômicas.

Embora os preços das propriedades de luxo possam estar em alta atualmente, é essencial que os vendedores estejam cientes dos riscos e das condições do mercado ao listar suas mansões para venda.

Enfim, o mercado imobiliário de luxo nos Estados Unidos oferece um panorama fascinante das propriedades de celebridades e das tendências do setor.

Com personalidades renomadas como Jim Carrey, Laurie David e Johnny Carson colocando suas mansões à venda, há uma oportunidade única para os compradores interessados em adquirir essas propriedades exclusivas.

Contudo, é crucial que tanto os vendedores quanto os compradores estejam atentos às nuances do mercado e às condições econômicas em constante mudança.

