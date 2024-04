O último relatório anual da IBM sobre cibersegurança revela informações cruciais sobre o cenário atual de ameaças digitais no Brasil, apontando o país como o principal alvo de ataques cibernéticos na América Latina.

Com os setores de Energia e Varejo liderando as estatísticas, cada um representando 41% dos casos registrados em 2023, a situação demanda uma análise detalhada para entender as razões por trás desse cenário e as medidas necessárias para fortalecer as defesas digitais das organizações brasileiras.

Empresas brasileiras sofrem com estes 5 crimes digitais | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Os setores mais vulneráveis

Energia e Varejo emergem como os setores mais impactados por ataques cibernéticos, uma realidade que reflete a complexidade e a importância dessas áreas para a infraestrutura nacional. A digitalização acelerada, impulsionada pela pandemia, expandiu consideravelmente a superfície de ataque das empresas, criando novas vulnerabilidades. Fábio Mucci, líder de segurança da IBM Brasil, enfatiza que o crescimento da presença digital e a adoção de novas ferramentas tecnológicas aumentam os riscos de segurança, exigindo atenção redobrada para a proteção contra ameaças digitais.

Não deixe de conferir: Barato e bom de morar: 6 países ideais para brasileiros que querem se mudar

Desafios e percepções na era digital

Durante o período pandêmico, a transição acelerada para o digital fez com que muitas organizações relegassem a segurança a um plano secundário. Marcos Oliveira, country manager da Palo Alto, ressalta a importância da conscientização, começando pelo topo da hierarquia organizacional. A clareza sobre o valor dos dados e as consequências de possíveis vazamentos são fundamentais para entender o que está em jogo e implementar estratégias eficazes de proteção.

A ameaça Constante

Um dos tipos de ataque mais temidos e prevalentes é o ransomware, que criptografa dados cruciais, impedindo o acesso até que um resgate seja pago. Essa modalidade de ataque explora vulnerabilidades por meio de técnicas como anexos infectados, links maliciosos e downloads de softwares comprometidos. A eficácia do ransomware ressalta a necessidade de vigilância constante e de medidas preventivas robustas para mitigar o risco dessas invasões digitais.

Construindo defesas fortes

Apesar dos desafios, a construção de uma organização segura é perfeitamente viável e essencial. O conhecimento e a conscientização em todos os níveis da empresa — do C-level ao operacional — são a chave para fortalecer as defesas contra os cibercriminosos.

Quando todos estão informados sobre as potenciais consequências de ataques e preparados para responder de maneira eficaz, as chances de sucesso desses criminosos diminuem significativamente.

O relatório da IBM sobre cibersegurança em 2023 lança luz sobre a realidade alarmante enfrentada pelo Brasil no cenário digital atual. A liderança do país como alvo principal de ataques na América Latina é um chamado à ação para empresas de todos os setores, especialmente em Energia e Varejo, para que redobrem seus esforços na proteção de suas infraestruturas digitais.

A conscientização em todos os níveis da organização e a implementação de medidas de segurança efetivas são fundamentais para navegar com segurança na era digital, protegendo assim os valiosos ativos digitais das empresas contra ameaças cada vez mais sofisticadas.

Não de conferir: PicPay envia comunicado para todos os clientes: veja o que muda