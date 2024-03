Em uma medida recentemente divulgada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que promove a antecipação do abono anual, popularmente conhecido como décimo terceiro salário, para aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Este ato representa um importante ajuste no calendário financeiro desses beneficiários, proporcionando uma injeção de recursos antecipada no orçamento familiar de milhões de brasileiros.

Calendário do INSS atualizado após antecipação do 13º salário | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cronograma de pagamentos detalhado

Conforme estipulado no decreto e divulgado no Diário Oficial da União, a distribuição do abono anual será realizada em duas parcelas, com a primeira sendo paga na folha de pagamento de abril e a segunda na de maio.

Isso significa que a primeira parcela do abono será creditada entre os cinco últimos dias úteis de abril e os cinco primeiros dias úteis de maio, enquanto a segunda parcela será disponibilizada entre os cinco últimos dias úteis de maio e os cinco primeiros dias úteis de junho.

Elegibilidade e procedimentos

O benefício contempla segurados e dependentes da Previdência Social que, ao longo do ano de 2024, tenham sido beneficiários de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, ou auxílio-reclusão.

É importante notar que, em caso de cessação programada do benefício antes de 31 de dezembro de 2024, o abono anual será concedido de forma proporcional.

Consultando as datas de pagamento

As datas de pagamento do INSS são definidas em função do valor do benefício, diferenciando-se para aqueles que recebem até um salário mínimo daqueles cuja renda supera esse valor. A definição da data exata de pagamento é simples, baseando-se no último número do cartão de benefício, excluindo-se o dígito verificador.

Para uma consulta prática ao extrato do INSS, os segurados podem recorrer tanto ao aplicativo oficial do INSS quanto ao portal Meu INSS, utilizando para tal a conta Gov.br. Este acesso digitalizado permite não apenas a visualização do extrato de pagamento e das futuras datas de recebimento, mas também o agendamento de serviços como perícias, evidenciando a transformação digital em curso nos serviços públicos.

A antecipação do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas pelo INSS é uma medida que reflete o comprometimento do governo em assegurar o bem-estar financeiro desses cidadãos. Com pagamentos programados para ocorrer de forma antecipada, os beneficiários podem planejar melhor suas finanças, aliviando pressões orçamentárias e contribuindo para uma maior estabilidade econômica no segmento mais vulnerável da população.

