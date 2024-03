A Sexta-feira Santa, conhecida como Sexta-feira da Paixão, é um feriado religioso de importância significativa para o cristianismo, marcando o encerramento da Quaresma. Nesta data, é essencial compreender o que aconteceu, por que é considerado um feriado religioso e quais são os hábitos e tradições associados a ela.

O que aconteceu na Sexta-feira Santa Entenda a data | Imagem de James Chan por Pixabay

A história por trás da sexta-feira santa

A Sexta-feira Santa é o dia que simboliza a morte de Jesus Cristo, que foi crucificado pelo Império Romano no ano 33. Jesus carregou a cruz, foi coroado com espinhos e crucificado. Este evento é considerado um momento de profunda reflexão sobre o sacrifício de Cristo na cruz, conforme a crença cristã.

Data e dignificado

A data da Sexta-feira Santa não é fixa, ocorrendo sempre dois dias antes do Domingo de Páscoa. Segundo a tradição cristã, ela é definida como a primeira sexta-feira de lua cheia após o equinócio de outono no Hemisfério Sul ou após o equinócio de primavera no Hemisfério Norte, o que geralmente ocorre entre 22 de março e 25 de abril.

Rituais e tradições

A Sexta-feira Santa é um dia marcado por diversos rituais e tradições. Muitos fiéis dedicam-se a atividades de reflexão e penitência, como o jejum de carne e a abstinência de prazeres mundanos. Além disso, é comum a realização de reconstituições e encenações dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, incluindo seu julgamento, crucificação e ressurreição subsequente.

Significado religioso e reflexões

Como feriado religioso, a Sexta-feira Santa oferece a oportunidade para os fiéis meditarem sobre o significado do sacrifício de Jesus Cristo e sua ressurreição, que é celebrada no Domingo de Páscoa. É um momento para refletir sobre a redenção e a salvação proporcionadas por Cristo através de sua morte na cruz, conforme a crença cristã.

A Sexta-feira Santa é mais do que um simples feriado; é um momento de profunda reflexão e significado para os cristãos em todo o mundo. Ao compreender sua história, significado e tradições associadas, os fiéis podem vivenciar este dia com uma maior compreensão de sua importância espiritual e religiosa.

Afinal, o que não pode comer na sexta-feira santa?

Na Sexta-feira Santa, de acordo com a tradição cristã, há restrições alimentares específicas que variam de acordo com as práticas de cada indivíduo e da sua comunidade religiosa. Geralmente, durante esse dia, os fiéis optam por abster-se de consumir carne vermelha, especialmente carne de mamíferos, como boi, porco e cordeiro, como forma de reflexão sobre o sacrifício de Jesus Cristo.

Em vez disso, muitas pessoas escolhem substituir a carne por alimentos como peixe, frutos do mar, legumes e outras opções vegetarianas. Essas restrições alimentares têm raízes históricas na prática de abstinência de carne como um ato de penitência e devoção durante a Quaresma, período que antecede a Páscoa.

Portanto, na Sexta-feira Santa, é comum encontrar refeições à base de peixe, legumes, verduras e outras alternativas que respeitem essas tradições religiosas.

