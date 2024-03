Parece jovem: brasileiro completa 122 anos e vídeo viraliza

Em um acontecimento que capturou a atenção e o coração dos internautas, Sebastião Batista dos Santos, um idoso residente no município de Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, celebrou seus impressionantes 122 anos de vida.

Este marco notável não só celebra a jornada de um homem através de mais de um século mas também simboliza uma verdadeira anomalia para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Uma vida centenária que viralizou na internet

Nascido em 15 de março de 1902, em Mangueirinha, município vizinho ao seu atual lar, Sebastião viveu o que muitos podem apenas imaginar em sonhos. Com uma saúde notavelmente robusta para a sua idade, apesar de algumas dificuldades inerentes ao avançar dos anos, Sebastião desfrutou de uma celebração de aniversário repleta de alegria, música e a companhia de familiares e amigos.

A festa de um século

O aniversário de 122 anos foi comemorado com todos os ingredientes de uma festa memorável: bolo, doces, salgadinhos, e a presença especial do sanfoneiro e cantor Gabriel Pasa, que ofereceu sua música exclusivamente para o aniversariante. O evento, compartilhado em tempo real nas redes sociais, mostrou um Sebastião radiante, aproveitando cada momento ao lado da sanfona, seu instrumento preferido.

Documentação e legado

Com um sentido de orgulho palpável, Sebastião fez questão de exibir seus documentos durante a festa, uma carteira de identidade emitida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, que confirma sua data de nascimento histórica. Este gesto não apenas atesta sua longevidade extraordinária mas também serve como um lembrete tangível de sua jornada incrível através do tempo.

O segredo da longevidade

Questionado sobre o segredo de sua longa vida, Sebastião atribui sua durabilidade à fé e à devoção. “Estar nas mãos de Deus” é, segundo ele, a fórmula para ultrapassar as expectativas de vida com tanta graça. Viúvo, pai de nove filhos, ele encarna a alegria e a resiliência, enfrentando os desafios da vida com uma fé inabalável no divino.

A história de Sebastião Batista dos Santos é uma cápsula do tempo viva, uma celebração de vida que transcende o ordinário. Sua existência centenária não é apenas um testemunho da evolução do Brasil ao longo do século XX e início do XXI, mas também uma profunda lição sobre a importância da fé, da família e da alegria nas simples celebrações da vida.

Em uma era dominada pela efemeridade digital e pela busca incessante pela juventude, a jornada de Sebastião é um lembrete pungente de que, no final, são nossas conexões humanas, nossa fé e nossa capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas que verdadeiramente definem uma vida bem vivida.

