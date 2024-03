Outono chegou! O que os brasileiros devem esperar do clima?

Com o final do verão se aproximando, o Brasil se prepara para entrar no período do outono meteorológico, uma estação de transição que promete alterações significativas no clima em várias partes do país.

O outono, que se inicia em março e estende-se até o final de maio, marca a gradual despedida do calor intenso e das chuvas de verão, especialmente nos estados do centro-sul brasileiro.

Características climáticas do Outono

Durante o outono, ainda é possível vivenciar dias de calor considerável, mas o cenário começa a mudar com a introdução de dias mais frios, particularmente entre abril e maio. As chuvas, embora ainda presentes em março com características típicas do verão, tendem a diminuir em frequência e intensidade nos meses subsequentes.

Este período é marcado pela redução significativa das precipitações no Sudeste e em partes do Centro-Oeste, contrastando com o norte do Mato Grosso, que mantém padrões de chuva semelhantes à Amazônia. No Sul, a atuação de frentes frias e a formação de ciclones extratropicais impulsionam um aumento das chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Influências climáticas e projeções para o Outono

Padrões Oceânicos:

A influência do El Niño, embora se enfraquecendo, cede espaço para uma expectativa de neutralidade climática e posterior transição para o fenômeno La Niña na segunda metade do ano. Este enfraquecimento sugere um impacto reduzido sobre o clima brasileiro durante o outono.

No Atlântico Tropical, a temperatura da superfície do mar (TSM) mantém-se acima da média, o que favorece a posição mais ao sul da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), potencializando as chuvas no norte do Brasil.

Oscilação Antártica (AAO):

A AAO ganha mais relevância durante o outono, influenciando a dinâmica de ciclones e frentes frias na região sudeste da América do Sul, afetando diretamente o clima no centro-sul do Brasil.

Previsões de precipitação e temperatura

Precipitações:

O modelo ECMWF indica uma tendência de chuvas dentro ou abaixo da média para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esta previsão aponta para uma redução de precipitações desde o litoral do Sudeste até partes do Centro-Oeste, como reflexo de movimentos compensatórios associados a chuvas acima da média no Nordeste.

A atividade de ciclones e sistemas frontais para o Sul do país deve manter-se dentro do esperado para a estação, sem indicativos de anomalias significativas.

Temperaturas:

Apesar das variações típicas da estação, como sequências de dias quentes seguidos por períodos mais frios devido ao avanço das frentes frias, a expectativa geral é que as temperaturas permaneçam acima da média em todo o Brasil. Este padrão é influenciado tanto pelo rescaldo do El Niño quanto pelas elevadas temperaturas registradas no Atlântico próximo ao país.

Fique atento a estes detalhes

O outono brasileiro apresenta-se como uma estação de nuances, onde o calor do verão começa a dar espaço para dias mais frescos, antecipando o inverno. As influências climáticas globais, como o El Niño e as temperaturas do Atlântico, juntamente com fenômenos como a Oscilação Antártica, desempenham papéis cruciais na configuração do clima outonal.

À medida que entramos nesta estação de transição, é fundamental manter-se atualizado com as previsões climáticas para melhor planejamento e adaptação às condições variáveis.

