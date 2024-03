Na última terça-feira (12), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou um ambicioso plano para impulsionar o setor educacional no Brasil. O projeto visa inaugurar 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), marcando um passo significativo para fortalecer o acesso à educação de qualidade em todas as regiões do país.

Oportunidade! Mais de 100 Institutos Federais serão criados neste governo; veja onde | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Investimento bilionário em educação

O governo federal revelou um investimento de R$ 3,9 bilhões por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), destinado à criação e consolidação dos novos e atuais Institutos Federais.

Deste montante, R$ 2,5 bilhões serão utilizados para o estabelecimento de novos campi, enquanto R$ 1,4 bilhão será direcionado para a consolidação das unidades já existentes. Este movimento visa gerar 140 mil novas vagas educacionais, com foco maior em cursos técnicos integrados ao ensino médio, respondendo à demanda por uma formação profissionalizante de qualidade.

Objetivos e impactos da expansão

A expansão da Rede Federal de IFs tem como principal objetivo aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica (EPT), criando oportunidades significativas para jovens e adultos, em especial os mais vulneráveis. Esta iniciativa não apenas favorece o acesso à educação de qualidade mas também promove a inclusão social e econômica.

Benefícios econômicos e sociais

Além de seu impacto direto na educação, a construção de novos campi nos municípios estimula o setor da construção civil, contribuindo para a geração de emprego e renda. Portanto, a expansão dos IFs vai além do âmbito educacional, impactando positivamente a economia local e regional.

Distribuição geográfica e impacto regional

O plano de expansão prevê a criação de novas unidades dos IFs distribuídas por todo o país: 38 no Nordeste, 27 no Sudeste, 13 no Sul, 12 no Norte e 10 no Centro-Oeste. Cidades como São Paulo e Fortaleza, além de municípios menores como Tijucas-SC e Cavalcante-GO, serão beneficiadas, demonstrando o compromisso do governo em promover a educação profissional e tecnológica em áreas diversificadas, desde grandes centros urbanos até localidades mais remotas.

Retomada e histórico de investimentos

A iniciativa marca a retomada dos investimentos na criação de novas unidades de Institutos Federais no Brasil, quase uma década após a última expansão estruturada da Rede Federal. Vale recordar que o presidente Lula, em sua gestão anterior, sancionou a lei que autorizou a criação dos Institutos Federais em 29 de dezembro de 2008, reforçando a educação profissional como uma prioridade de sua administração.

O anúncio do presidente Lula reafirma o compromisso do governo federal com a educação, evidenciando a importância estratégica da educação profissional e tecnológica para o desenvolvimento nacional. A expansão dos IFs representa um investimento no futuro do país, promovendo o desenvolvimento de habilidades, a inclusão social e o crescimento econômico. Este movimento reflete uma visão de longo prazo, onde o acesso à educação de qualidade é visto como um pilar fundamental para o progresso do Brasil.

