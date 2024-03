No início deste ano, a Microsoft enfrentou um sofisticado ataque cibernético, perpetrado por hackers russos, resultando em um acesso não autorizado ao seu sistema de senhas e invasão aos e-mails de executivos e funcionários. Recentemente, a gigante tecnológica admitiu que, além da invasão inicialmente relatada, um código-fonte também foi subtraído durante o incidente.

Código da Microsoft pode ter sido acessado por infiltrados russos | Imagem de efes por Pixabay

Detalhes do ataque e resposta da Microsoft

A incursão, atribuída ao grupo Nobelium, também conhecido pela Microsoft como “Midnight Blizzard“, levou a empresa a aumentar significativamente seus esforços e investimentos em segurança. Apesar das tentativas dos hackers de utilizar as informações roubadas para acessar mais dados, a Microsoft assegura que não há evidências de comprometimento dos sistemas voltados para os clientes.

Embora detalhes específicos sobre o código-fonte acessado não tenham sido divulgados, a Microsoft está ativamente trabalhando para minimizar o impacto do ataque. Isso inclui o contato direto com clientes afetados, oferecendo suporte para prevenir danos adicionais e reforçando suas estratégias de defesa e proteção contra ameaças cibernéticas persistentes e avançadas.

Compromisso com a transparência e segurança

A empresa também enfatizou seu compromisso em investigar profundamente os ataques recentes e em compartilhar informações relevantes para prevenir incidentes futuros. Esse compromisso surge em um momento em que a Microsoft revisa suas práticas de segurança de software, seguindo uma série de invasões bem-sucedidas e tentativas de ataque nos últimos anos, incluindo a vulnerabilidade explorada no Microsoft Exchange Server em 2021 e o acesso indevido por hackers chineses aos e-mails do governo dos EUA.

Veja mais sobre: Nubank: valor de R$ 107 a R$ 1.070 para lista de CPF inesperada

Histórico de segurança e desafios

Estes eventos sublinham os desafios contínuos enfrentados pela Microsoft e outras empresas de tecnologia na proteção contra invasões cibernéticas cada vez mais complexas. A resposta da Microsoft ao incidente reflete a necessidade urgente de fortalecer as medidas de segurança e de promover uma colaboração mais estreita entre diferentes setores da indústria para combater as ameaças cibernéticas de forma eficaz.

As informações são cortesia do site The Verge, ressaltando a importância da transparência e da ação proativa na era digital em constante evolução.

Como ter menos riscos ao navegar na internet?

Para navegar na internet com menos riscos, é fundamental adotar medidas de segurança eficazes. Inicie utilizando softwares e sistemas operacionais atualizados, pois as atualizações frequentemente incluem correções para vulnerabilidades de segurança.

Utilize programas antivírus confiáveis e mantenha-os atualizados para proteger contra malwares e vírus. Pratique a navegação segura, evitando clicar em links suspeitos ou baixar arquivos de fontes não confiáveis.

Configure suas configurações de privacidade nas redes sociais e serviços online para limitar o compartilhamento de informações pessoais. Use senhas fortes e únicas para cada conta, combinando letras, números e símbolos, e considere o uso de um gerenciador de senhas para manter suas credenciais seguras.

Além disso, a autenticação de dois fatores pode adicionar uma camada extra de segurança às suas contas online. Fique atento a e-mails de phishing e não forneça informações pessoais ou financeiras sem verificar a legitimidade da solicitação.

Por fim, educar-se sobre as ameaças online atuais e práticas recomendadas de segurança cibernética é crucial para uma navegação segura e protegida na internet.

Veja mais sobre: Nubank libera presente de R$ 292 para clientes nestas condições