Nascidos entre meados dos anos 90 e meados dos anos 2010, os jovens da Geração Z estão diante de um preocupante aumento em problemas visuais. Um cirurgião oftalmológico de renome chama a atenção para a crescente “epidemia de cegueira” entre esses jovens, impulsionada pelo uso intenso de smartphones e pela insuficiente exposição à luz natural.

Falta de Sol e excesso de celular pode causar cegueira na geração Z | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Ascensão da miopia e a crítica falta de dopamina

Observa-se um salto nas taxas de miopia globalmente, com incrementos significativos identificados no Reino Unido e EUA. A dopamina, um neurotransmissor vital, surge como peça-chave nesta questão. Essencial para a adaptação dos olhos à luz solar, a dopamina é mais eficazmente liberada através do tempo passado ao ar livre.

O Dr. Joern Jorgensen ressalta a deficiência de dopamina na Geração Z, particularmente durante a adolescência, enfatizando a importância de atividades externas para a manutenção da saúde visual.

Desafios do excesso de tela e a carência de luz solar

O hábito de fixar os olhos em telas eletrônicas por longos períodos, e a proximidade dessas telas ao rosto, contribui diretamente para o avanço da miopia. A redução no piscar, causada pela atenção constante às telas, acarreta no estiramento do globo ocular e outras alterações oculares perniciosas.

Segundo Jorgensen, a severidade da miopia na juventude pode elevar os riscos de degeneração macular, uma causa comum de cegueira. Longe de ser um mero inconveniente corrigível com óculos, a miopia emerge como uma séria preocupação de saúde ocular.

A pandemia de COVID-19 exacerbou a tendência de deterioração visual na Geração Z, com o aumento do tempo de exposição a telas devido a restrições sociais e confinamentos. Pesquisas realizadas em lugares como Califórnia e Sydney enfatizam a redução de miopia mediante maior tempo passado ao ar livre.

Chamado à ação e medidas preventivas

A Global Myopia Awareness Coalition e o Myopia Focus demandam ações urgentes, incluindo maior financiamento para o tratamento da miopia infantil. Recomenda-se a diminuição do uso de telas, promoção de atividades externas e exposição suficiente à luz solar.

A união de pais, educadores e profissionais de saúde é vital na luta contra essa “epidemia de cegueira”, visando assegurar um futuro com melhor saúde visual para as novas gerações.

