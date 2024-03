Já usou? 2 novos emojis estão ativos no WhatsApp

O WhatsApp, uma das principais plataformas de comunicação digital no mundo, anunciou recentemente a incorporação de novos emojis para usuários do sistema Android, marcando mais uma etapa na constante evolução da expressividade virtual.

A atualização Beta 2.24.6.7 traz consigo seis emojis inéditos, parte do pacote Unicode 15.1, elevando para 118 o total de novas carinhas e símbolos disponíveis. Este lançamento sublinha o compromisso do WhatsApp em fornecer aos seus usuários as ferramentas mais atualizadas para expressão digital.

Inovações no vocabulário dos emojis

Com o objetivo de manter os usuários engajados e facilitar a comunicação expressiva, o WhatsApp adiciona uma variedade de emojis que prometem enriquecer as interações. Dentre as novidades, destacam-se:

Um coração partido, simbolizando finais ou mudanças significativas.

Um limão fatiado, representando acidez ou frescor.

Um cogumelo estilo Portobello, uma ave fênix e uma corrente se partindo, cada um portando um simbolismo próprio.

Esses emojis são uma pequena fração do pacote Unicode 15.1, demonstrando a intenção do WhatsApp de estar na vanguarda das tendências de comunicação digital.

A relevância da atualização

A introdução desses novos emojis é parte de uma atualização mais ampla que busca não apenas expandir as opções de expressão, mas também melhorar a interação e a funcionalidade do aplicativo:

Expansão do recurso “Ver Uma Vez”:

Oferece aos usuários mais controle sobre a privacidade, permitindo que as mensagens desapareçam automaticamente após um período predeterminado.

Reações aprimoradas:

Proporciona a liberdade de expressar reações de forma mais personalizada, utilizando qualquer emoji disponível.

Inclusividade e representatividade:

Reflete um esforço contínuo para promover a inclusão, com emojis que abrangem uma diversidade de tons de pele, gêneros e profissões.

Como acessar os novos emojis

Para usufruir dos novos emojis no WhatsApp para Android, os usuários devem seguir alguns passos simples:

Manter o sistema Android atualizado: Certificar-se de que o dispositivo está rodando a versão mais recente do sistema operacional para garantir a compatibilidade. Atualizar o WhatsApp: Instalar a última versão do WhatsApp através da Google Play Store para ter acesso aos novos emojis. Explorar opções de teclado: Utilizar teclados que oferecem acesso aos emojis mais recentes, como o Gboard do Google, que permite a criação de emojis personalizados através do Emoji Kitchen. Aplicativos de emojis adicionais: Para uma gama ainda maior de opções, aplicativos como “Emoticons para WhatsApp” ou “Emoji Keyboard” podem ser instalados.

Impacto além dos emojis

Além dos novos emojis, a atualização do WhatsApp para Android introduz melhorias significativas em várias áreas do aplicativo, desde a visualização de documentos até a estabilidade geral. Essas mudanças visam oferecer uma experiência de usuário mais fluida e confiável, mantendo o WhatsApp alinhado com as funcionalidades de outros aplicativos de mensagens.

Futuras atualizações e inovações

O WhatsApp continua a desenvolver novos recursos, incluindo emojis animados e funcionalidades avançadas de interação, como reações personalizadas. Essas futuras atualizações são um testemunho do compromisso do WhatsApp em melhorar continuamente a experiência do usuário, oferecendo maneiras cada vez mais ricas e diversificadas de comunicação digital.

A introdução de novos emojis pelo WhatsApp para usuários Android é mais do que uma simples expansão de seu vocabulário visual; é uma manifestação do compromisso da plataforma em evoluir junto com as necessidades expressivas de sua base de usuários global.

À medida que o WhatsApp se esforça para melhorar e inovar, os usuários podem esperar uma experiência de comunicação cada vez mais enriquecida e personalizada, reforçando a importância dessa ferramenta no nosso cotidiano digital.

