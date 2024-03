Nos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA) autorizou os fabricantes de iogurte a incluir em suas embalagens a informação de que o consumo regular do produto pode contribuir para a redução do risco de diabetes tipo 2.

Essa decisão inovadora baseia-se em uma revisão de evidências científicas que estabelecem uma correlação entre a ingestão habitual de iogurte e a diminuição do risco dessa condição de saúde.

Quantidade certa de iogurte pode ajudar a prevenir diabetes | Imagem de Imo Flow por Pixabay

Evidências científicas e consumo recomendado

A recomendação da FDA especifica que o consumo regular de iogurte, definido como no mínimo duas xícaras ou três porções semanais, está associado a benefícios perceptíveis na prevenção da diabetes tipo 2. Esta orientação decorre da análise de dois estudos significativos que demonstraram uma relação positiva entre o consumo de iogurte e a saúde metabólica.

É importante notar que as descobertas são derivadas de estudos observacionais, os quais identificam associações entre variáveis, mas não estabelecem uma causalidade direta entre o consumo de iogurte e a prevenção de diabetes tipo 2.

Precauções em relação aos açúcares adicionados

A FDA enfatiza a necessidade de cautela quanto aos açúcares adicionados presentes em muitos iogurtes comercializados, alertando para os riscos que estes podem representar à saúde, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento de diabetes. A agência sugere uma análise criteriosa antes de fazer reivindicações sobre os benefícios do iogurte, especialmente em produtos ricos em açúcares adicionados.

Análise dos estudos

Dentre os 28 estudos revisados pela FDA, destaca-se um que acompanhou quase 200.000 adultos nos Estados Unidos. Os resultados mostraram que indivíduos que consumiram pelo menos duas porções de iogurte por semana tinham um risco 12% menor de desenvolver diabetes tipo 2.

Contudo, outros estudos, incluindo um realizado em 2019 com 7.633 mulheres, não encontraram uma conexão significativa entre o consumo de iogurte e a prevenção da doença.

Por que Iogurte pode ser benéfico?

O iogurte é conhecido por ser uma fonte rica em proteínas, vitaminas, minerais e probióticos. As proteínas ajudam a promover a saciedade e a estabilização dos níveis de glicose no sangue, enquanto a presença de bactérias benéficas pode atuar na redução da inflamação e na melhoria da sensibilidade à insulina, ambos fatores relevantes na prevenção do diabetes tipo 2.

As novas orientações da FDA representam um avanço importante na compreensão dos benefícios potenciais do consumo de iogurte na prevenção do diabetes tipo 2. Embora seja essencial considerar o conteúdo de açúcares adicionados, a inclusão regular de iogurte na dieta, dentro das quantidades recomendadas, pode ser uma estratégia eficaz na promoção da saúde metabólica.

