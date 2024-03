A partir do dia 15 de março, o sistema de pagamentos por boletos bancários no Brasil passará por uma transformação significativa, destinada a agilizar as transações financeiras. Esse meio de pagamento, amplamente utilizado pela população, sofrerá mudanças importantes em sua estrutura operacional, prometendo impactar tanto pagadores quanto recebedores de forma positiva.

Novo boleto disponível já na semana que vem; GRANDES MUDANÇAS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Agilidade no processamento de pagamentos

O cerne dessa atualização reside na implementação de dois esquemas de compensação: D+0 e D+1. O modelo D+0 permitirá que pagamentos efetuados até às 16h30 sejam processados no mesmo dia, uma inovação que traz mais rapidez à disponibilidade dos fundos para o beneficiário.

Já os pagamentos realizados após este horário seguirão o modelo D+1, sendo processados no próximo dia útil. Essa medida visa otimizar o fluxo de caixa das empresas e facilitar a gestão financeira dos usuários.

Veja mais sobre: Desmistificando a Serasa: qual é o Score ideal para aprovar financiamento

Impacto para usuários e beneficiários

Conforme declarações da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), os clientes que efetuarem pagamentos não devem perceber mudanças diretas na forma como realizam suas transações. O foco dessa atualização é otimizar o processo de compensação e disponibilização dos valores para quem recebe, sem alterar a experiência de pagamento para o usuário.

A novidade promete trazer vantagens significativas para os recebedores. Segundo Walter Faria, diretor-adjunto de serviços da Febraban, aproximadamente 57% dos boletos deverão ser processados no próprio dia de pagamento inicialmente, com o objetivo de ampliar esse percentual para 100% sob o regime D+0.

Essa aceleração no processamento beneficia especialmente o setor de comércio eletrônico, onde a rapidez na confirmação de pagamento pode acelerar todo o ciclo de venda, desde a aprovação do pedido até a entrega das mercadorias.

A utilização de boletos no Brasil

Apesar de um declínio na preferência por boletos em favor de métodos mais modernos e eficientes, como o Pix, os boletos bancários ainda representam uma parcela significativa das transações financeiras no país. Em 2023, foram pagos cerca de 4,2 bilhões de boletos, movimentando aproximadamente R$ 5,8 trilhões. A capacidade de atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas mantém o boleto como um instrumento versátil e acessível de pagamento.

O fim do DOC e o avanço do pix

A modernização dos sistemas de pagamento no Brasil também levou ao término do Documento de Ordem de Crédito (DOC), um método que, apesar de ter servido ao país por mais de quatro décadas, perdeu espaço para opções mais ágeis como o Pix.

O encerramento do DOC e da Transferência Especial de Crédito (TEC) reforça a tendência de adoção de sistemas de pagamento instantâneos e eficientes, que atendem melhor às necessidades atuais de rapidez e praticidade financeira.

Essas mudanças no panorama dos sistemas de pagamento no Brasil refletem um movimento global em direção à digitalização e eficiência nas transações financeiras. A expectativa é que, com essas inovações, tanto consumidores quanto empresas experimentem melhorias significativas em suas operações diárias, impulsionando a economia digital e fortalecendo o mercado financeiro nacional.

Veja mais sobre: Serasa libera cartão de crédito fácil: aprenda como pedir