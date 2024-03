Para que serve e como ativar as mensagens temporárias do WhatsApp

O WhatsApp introduziu o recurso de mensagens temporárias, proporcionando aos usuários uma camada adicional de privacidade ao permitir que conversas sejam automaticamente deletadas após um período especificado.

Disponível tanto para usuários de Android quanto de iPhone (iOS), essa funcionalidade não só assegura uma maior privacidade como também contribui para a liberação de espaço no dispositivo, eliminando automaticamente conteúdos antigos e reduzindo o acúmulo de dados desnecessários.

Ativação das mensagens temporárias

O recurso pode ser ativado para todas as conversas ou ajustado para chats específicos, sem afetar as mensagens trocadas antes da sua ativação. A seguir, é apresentado um passo a passo de como habilitar ou desabilitar as mensagens temporárias no mensageiro.

Para usufruir dessa funcionalidade e determinar a duração após a qual as mensagens serão apagadas, siga os passos abaixo:

Acesso às Configurações: Inicie o WhatsApp e navegue até “Configurações”, localizado na parte inferior direita da tela em dispositivos iOS. Para usuários Android, toque no ícone de três pontos situado no canto superior direito e selecione “Privacidade”. Definição da Duração: Procure pela opção “Duração padrão” e selecione o período desejado para a exclusão automática das mensagens — 24 horas, 7 dias ou 90 dias. Após escolher, confirme a seleção para aplicar a configuração.

Desativação das mensagens temporárias

Caso deseje reverter a configuração e manter suas mensagens no aplicativo indefinidamente, siga estas instruções:

Acesso às configurações: Abra o WhatsApp e vá até “Configurações”. Em seguida, selecione “Privacidade”, ajuste essencial para acessar as opções de mensagens temporárias. Desativar a função: Clique em “Duração padrão” e escolha a opção “Desativada”. Esta ação desabilitará a exclusão automática de mensagens novas, mantendo-as no chat indefinidamente.

Fique atento a estes detalhes

A funcionalidade de mensagens temporárias do WhatsApp é um recurso valioso para quem busca maior controle sobre a privacidade e gestão do espaço em seus dispositivos. Importante ressaltar que mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação deste recurso não serão afetadas.

Além disso, a ativação ou desativação desse recurso pode ser feita a qualquer momento, oferecendo flexibilidade total ao usuário. Ao adotar essas simples etapas, você pode facilmente ajustar sua experiência no WhatsApp para atender às suas necessidades de privacidade e organização.

Além disso, manter o WhatsApp atualizado é crucial para acessar novos recursos, melhorar a segurança e a estabilidade do aplicativo. Para atualizar corretamente, primeiramente, acesse a loja de aplicativos do seu smartphone: Google Play Store para usuários Android ou Apple App Store para quem usa iOS. Na barra de pesquisa, digite “WhatsApp” e selecione o aplicativo nos resultados.

Se houver uma atualização disponível, você verá um botão “Atualizar”; toque nele para iniciar o processo. Aguarde até que a atualização seja concluída. Após a instalação, o WhatsApp estará atualizado com as últimas funcionalidades e melhorias de segurança, garantindo uma experiência de uso otimizada.

