Notícia de ATENÇÃO: 13º do INSS com data definida e saque de R$ 2.900,00 ou mais

Você, beneficiário do INSS, tem motivos para comemorar! 2024 traz boas notícias com a confirmação da liberação do 13º salário.

A primeira parcela do tão esperado benefício será paga em agosto, uma alteração significativa em relação aos anos anteriores, onde o pagamento começava entre maio e junho.

Este adiantamento impacta diretamente no planejamento financeiro de muitos aposentados e pensionistas.

Confira as últimas atualizações sobre o 13º salário do INSS: datas de pagamento, valores e dicas para planejamento financeiro.

Os Números Falam: Um Aumento no Valor do Benefício

Em 2023, o valor médio do 13º salário por beneficiário foi de R$ 2.980, apresentando um aumento em comparação aos R$ 2.882 pagos em 2022.

Este aumento é uma ótima notícia, pois significa um reforço extra no orçamento dos beneficiários. Quem recebeu o benefício incluiu aposentados, pensionistas e outros assegurados.

Quem Tem Direito ao 13º do INSS?

É importante destacar que nem todos os beneficiários do INSS têm direito ao 13º. Exclusões aplicam-se a categorias como os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e da Renda Mensal Vitalícia.

Em 2023, tiveram direito ao 13º salário os segurados e dependentes da Previdência Social que receberam:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Informações Cruciais: Pagamento e Calendário 13º do INSS

O pagamento do 13º é dividido em duas parcelas. A primeira, como já mencionado, ocorrerá em agosto, enquanto a segunda é tradicionalmente liberada entre junho e julho.

O calendário de pagamento é organizado de acordo com o valor do benefício e o número final do beneficiário.

Como Acompanhar Seu Pagamento?

Para manter-se informado, é essencial acessar o portal Meu INSS ou entrar em contato através do número 135.

Estas ferramentas fornecem informações atualizadas sobre os pagamentos e eventuais pendências, garantindo que você não perca nenhum detalhe importante.

O Impacto do 13º no Seu Planejamento Financeiro

Esta notícia do 13º salário é mais do que um simples anúncio; é uma ferramenta vital para o seu planejamento financeiro.

Sabendo da data e do valor que receberá, você pode planejar melhor seus gastos, economizar ou investir.

Para muitos, o 13º salário é uma ajuda importante para lidar com despesas adicionais de final de ano ou até mesmo para realizar um sonho antigo.

Fique Atento às Atualizações

Recomenda-se que os beneficiários fiquem atentos às notícias e atualizações relacionadas ao INSS.

Mudanças de última hora podem ocorrer, e estar informado é a melhor maneira de garantir que você aproveite ao máximo seu benefício.

Em tempos de incertezas econômicas, a confirmação do pagamento do 13º salário do INSS é uma boa notícia para milhões de brasileiros.

Representa uma segurança financeira adicional e a possibilidade de planejar um futuro mais tranquilo e estável.

