Aviso: brasileiros com mais de 60 anos garantem FESTA com 13º salário antes de hora e PIX de até R$ 20.000

Os interessados podem solicitar um adiantamento de R$500 a R$20 mil, dependendo da parcela líquida do 13º salário ou da capacidade de pagamento do solicitante, prevalecendo o menor valor. O prazo para a quitação dessa antecipação não pode ultrapassar 330 dias, alinhando-se à data de crédito do 13º salário.

Entenda as condições do ‘empréstimo’

A transação inclui juros pré-fixados, baseados na taxa vigente no ato da contratação, além da incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de acordo com a legislação atual. Essas condições são apresentadas de maneira transparente, assegurando clareza e praticidade no acordo.

São elegíveis para esta antecipação os empregados com depósito de salário na Caixa por pelo menos 12 meses e os aposentados e pensionistas do INSS que recebem seus benefícios na instituição. É essencial verificar as condições específicas para cada caso a fim de usufruir desse benefício.

Algumas mudanças no 13° do INSS

Em 2024, houve mudanças significativas no cronograma de pagamento do 13º salário do INSS. Ao contrário de anos anteriores, não haverá antecipação para aposentados e pensionistas. As parcelas do 13º serão pagas em agosto e novembro, conforme anunciado pelo Ministério da Previdência Social.

A despeito da não antecipação do 13º neste ano, o INSS ajustou os valores mínimos dos benefícios. O salário mínimo aumentou de R$1.320 para R$1.412, impactando positivamente o piso do abono salarial.

Esse reajuste entrou em vigor a partir de janeiro, recalculando todos os benefícios do INSS para refletir o novo salário mínimo nacional, proporcionando um incremento nos rendimentos dos aposentados e pensionistas.

Mais detalhes sobre a antecipação

A Caixa Econômica Federal (CEF) e os beneficiários do INSS contam com a opção de antecipar o 13º salário, um recurso valioso para quem busca maior flexibilidade financeira. Essa antecipação é uma alternativa atraente para quitar dívidas, realizar compras importantes ou planejar investimentos significativos, como uma viagem.

Mecanismo da Antecipação do 13º Salário

Destinada aos clientes da Caixa que recebem salário pela instituição e aos aposentados e pensionistas do INSS com conta na Caixa, a antecipação do 13º salário é uma oportunidade limitada a grupos específicos. O governo não prevê tornar essa opção uma medida permanente.

