Atenção: AVISO DE PRESENTE para CPFs final de 1, 2, 3… 9 e 0! Basta ter conta poupança

Clientes da Caixa Econômica Federal têm enfrentado incertezas devido ao fechamento automático de contas poupança, uma ação respaldada por diretrizes do Banco Central. A poupança, isenta de Imposto de Renda para pessoa física, é tradicionalmente vista como uma maneira segura e prática de economizar dinheiro.

O recente decreto clarifica as condições sob as quais uma conta poupança pode ser automaticamente encerrada: inatividade ou saldo nulo por mais de 180 dias, ou mediante solicitação explícita do titular.

Fique atento a esta mudança

Para prevenir o encerramento não desejado, a Caixa orienta os titulares a manterem movimentações periódicas e um saldo mínimo. Essas ações asseguram que a conta permaneça ativa, evitando seu fechamento automático.

Além disso, é vital manter os dados cadastrais atualizados junto ao banco. Em caso de encerramento, os clientes são encorajados a contactar a Caixa para resolver possíveis equívocos e, se necessário, abrir uma nova conta.

No comunicado oficial, a Caixa reitera a importância de manter a conta ativa através de depósitos e saques regulares, destacando o procedimento de encerramento automático para contas inativas.

Essas medidas são fundamentais para garantir a continuidade dos benefícios associados à poupança, um investimento considerado de baixo risco devido à proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), mas que oferece rendimentos modestos comparados a outras opções de investimento, especialmente em períodos de baixa taxa de juros (Selic).

Qual o melhor? Poupança ou Caixinha do Nubank?

A escolha entre a poupança tradicional e a “Caixinha” do Nubank, conhecida como NuConta ou conta de rendimento do Nubank, depende dos seus objetivos financeiros, perfil de risco e necessidades de liquidez. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, e a melhor escolha varia conforme as preferências pessoais e financeiras de cada um. Aqui estão alguns pontos a considerar:

Poupança

Segurança : A poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250.000,00 por CPF e instituição financeira, o que oferece segurança ao investidor.

: A poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250.000,00 por CPF e instituição financeira, o que oferece segurança ao investidor. Rendimento : O rendimento da poupança é definido pela taxa Selic, mas é geralmente considerado baixo em comparação a outras opções de investimento. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a TR (Taxa Referencial).

: O rendimento da poupança é definido pela taxa Selic, mas é geralmente considerado baixo em comparação a outras opções de investimento. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a TR (Taxa Referencial). Liquidez: A poupança oferece liquidez imediata, permitindo saques a qualquer momento sem perda de rendimento na data de aniversário.

Caixinha do Nubank (NuConta)

Rendimento : Tradicionalmente, oferece um rendimento diário atrelado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que tende a ser superior ao rendimento da poupança, especialmente em períodos de taxa Selic mais baixa.

: Tradicionalmente, oferece um rendimento diário atrelado ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que tende a ser superior ao rendimento da poupança, especialmente em períodos de taxa Selic mais baixa. Segurança : Embora o Nubank seja uma instituição sólida, vale ressaltar que os rendimentos na NuConta não são cobertos pelo FGC. No entanto, o Nubank investe os recursos dos clientes em títulos públicos, o que é considerado um investimento de baixo risco.

: Embora o Nubank seja uma instituição sólida, vale ressaltar que os rendimentos na NuConta não são cobertos pelo FGC. No entanto, o Nubank investe os recursos dos clientes em títulos públicos, o que é considerado um investimento de baixo risco. Liquidez: A NuConta também oferece liquidez imediata, com a vantagem de o rendimento ser acumulado diariamente, o que significa que não há necessidade de esperar pela data de aniversário para o dinheiro render.

Em resumo, se você valoriza a rentabilidade e pode tolerar um risco ligeiramente maior sem a cobertura do FGC, a Caixinha do Nubank pode ser uma opção mais vantajosa. Por outro lado, se a segurança é sua principal preocupação e você prefere a isenção de IR sobre os rendimentos, a poupança tradicional pode ser a melhor escolha. Avalie suas necessidades financeiras, objetivos de investimento e perfil de risco antes de tomar uma decisão.

