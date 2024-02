A Caixa Econômica Federal, um dos principais bancos públicos do Brasil, anunciou recentemente o lançamento de dois novos cartões de crédito, visando facilitar o acesso ao crédito para cidadãos em situação de inadimplência. Essa medida integra os esforços da Caixa para apoiar brasileiros em momentos econômicos desafiadores.

Aposentados e pessoas com NOME SUJO podem ter cartão de crédito Caixa | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cartão Caixa SIM

O Cartão Caixa SIM surge como uma resposta às necessidades de brasileiros com restrições em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. Esse cartão, que dispensa consulta a tais órgãos, não cobra anuidade e apresenta taxas de juros no crédito rotativo variando entre 4,9% e 8,99% ao mês.

Propõe-se como uma ferramenta para reintegrar financeiramente um significativo número de cidadãos.

Além disso, a Caixa introduziu o Cartão de Crédito Caixa Simples, voltado para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Este produto, que também isenta seus usuários de anuidade, oferece taxas de juros no crédito rotativo entre 2,7% e 3%, com a particularidade de um desconto direto de 5% da margem consignável na fatura.

Elegibilidade e processo de solicitação

Para se candidatar a esses novos cartões, é necessário ser cliente da Caixa, ter mais de 18 anos ou ser emancipado a partir dos 16 anos. A solicitação do Cartão Simples pode ser feita tanto presencialmente quanto por WhatsApp, exigindo-se a apresentação de documentos básicos para a comprovação dos dados.

As novas opções de cartões de crédito da Caixa desempenham um papel fundamental na democratização do acesso ao crédito, especialmente para aqueles que enfrentam barreiras financeiras. Ao oferecer condições mais acessíveis e flexíveis, a Caixa contribui para a redução da vulnerabilidade social e incentiva a recuperação econômica de indivíduos inadimplentes.

Como aproveitar essas oportunidades

Interessados nos benefícios oferecidos pelo Cartão Caixa Sim e pelo Cartão de Crédito Caixa Simples podem buscar mais informações diretamente no site da Caixa Econômica Federal ou visitando uma agência. Essas iniciativas não só proporcionam um meio de acesso ao crédito mas também promovem uma gestão financeira mais consciente entre os brasileiros.

Como aumentar o limite do cartão Caixa?

Para aumentar o limite do seu cartão de crédito da Caixa Econômica Federal, alguns passos podem ser seguidos. Primeiramente, é essencial manter um histórico positivo de pagamentos, quitando as faturas em dia. Isso demonstra sua responsabilidade financeira e aumenta a confiança da instituição em você como cliente.

Utilize seu cartão de forma regular, mas evite gastar todo o seu limite disponível, pois isso mostra que você gerencia bem o seu crédito. Atualizar seus dados financeiros junto ao banco também é importante, principalmente se sua renda aumentou, pois isso pode justificar a necessidade de um limite maior.

Outra estratégia é utilizar os diversos serviços financeiros oferecidos pela Caixa, como contas de poupança, investimentos ou seguros, estabelecendo um relacionamento mais amplo com o banco.

Após algum tempo de uso consciente do cartão e bom relacionamento com a instituição, solicite formalmente um aumento de limite através dos canais de atendimento da Caixa, seja por meio do aplicativo, internet banking ou diretamente em uma agência. Apresente argumentos sólidos e, se possível, documentação que comprove sua capacidade de pagamento.

