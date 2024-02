A proximidade dos pagamentos do PIS/PASEP em 2024 gera expectativa entre os trabalhadores brasileiros, que já podem se organizar com base no calendário do abono salarial divulgado.

Este benefício, realizado anualmente pelo Governo Federal, beneficia milhões de trabalhadores por meio dos programas PIS (Programa de Integração Social) e PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), representando uma importante injeção de recursos na economia.

Que horas o abono do PIS/Pasep cai na conta | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Valor do Abono em 2024

Recentemente, informações sobre o horário de saque do abono começaram a circular nas redes sociais, gerando dúvidas entre os beneficiários. A verdade é que, embora não existam horários fixos para os saques em si, os trabalhadores precisam atentar para o expediente das agências bancárias, que define o período disponível para retiradas presenciais do abono.

O PIS/PASEP é frequentemente referido como um “14º salário” devido ao impulso financeiro que proporciona. Este ano, a expectativa pelo abono é ainda maior após o anúncio do aumento do salário mínimo para R$ 1.412 em 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, garantindo um valor mais robusto em comparação com o ano anterior.

Apesar do costume de receber o abono no ano subsequente ao trabalhado, alterações recentes no calendário de pagamentos causaram um intervalo de dois anos para o recebimento, aumentando a antecipação dos trabalhadores pelo benefício.

Calendário de Pagamentos do PIS/PASEP

O valor do PIS/PASEP varia conforme o tempo de serviço no ano-base, sendo calculado proporcionalmente aos meses trabalhados, com base no salário mínimo vigente. Com o novo salário mínimo, os beneficiários aguardam ansiosamente o abono de 2024.

Para os trabalhadores do setor privado inscritos no PIS, a Caixa Econômica Federal libera os pagamentos seguindo o mês de nascimento do beneficiário. Os servidores públicos cadastrados no PASEP recebem pelo Banco do Brasil, de acordo com o último dígito da inscrição.

O abono salarial destina-se a trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos que cumpram critérios específicos, como ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano de 2022, recebido até dois salários mínimos mensais, estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados na RAIS ou eSocial.

Requisitos para Recebimento

Para ter direito ao abono salarial do ano-base 2022, pago em 2024, os trabalhadores devem atender a requisitos como tempo mínimo de trabalho formal, faixa salarial, tempo de inscrição no programa e atualização de dados pelo empregador.

A antecipação para o pagamento do PIS/PASEP reflete não apenas uma ajuda financeira direta aos trabalhadores mas também um estímulo ao desenvolvimento empresarial, reforçando a integração entre o crescimento econômico e a distribuição de renda.

