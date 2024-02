A Caixa Econômica Federal inaugura, neste primeiro dia do mês, uma nova janela de oportunidade para os brasileiros acessarem seus recursos acumulados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A novidade é direcionada aos trabalhadores de carteira assinada nascidos em fevereiro, que agora podem aproveitar a modalidade de saque-aniversário para retirar uma fração de seus fundos.

Confira se você também pode sacar R$ 2,899,00 na Caixa em fevereiro | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estas pessoas terão direito a quase R$ 3 mil da Caixa

Essa opção de saque, contudo, carrega uma consideração importante: ao optar por ela, os trabalhadores automaticamente abdicam da possibilidade de retirar o montante integral do FGTS em situações emergenciais, como em casos de demissão sem justa causa. É crucial, portanto, que essa decisão seja tomada com plena consciência das implicações.

A adesão ao saque-aniversário não é obrigatória, permitindo que os trabalhadores exerçam seu direito de escolha. Para aqueles que decidirem por essa via, será possível acessar um valor adicional de até R$ 2,9 mil, dependendo do saldo em conta.

A partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, a Caixa disponibiliza o acesso aos valores do FGTS por meio da modalidade saque–aniversário. Para os nascidos em fevereiro, a oportunidade de retirada começa hoje, dia 1º de fevereiro de 2024.

Importante ressaltar que os beneficiários cujo aniversário ocorre em outubro têm até o dia 30 de abril de 2024 para realizar o saque na Caixa. Após esse prazo, os valores retornam à conta do Fundo, ficando disponíveis para saque apenas no ano subsequente.

Passo a passo de como solicitar

A adesão ao saque do FGTS pode ser efetivada de maneira prática e acessível, tanto presencialmente, em uma das agências da Caixa Econômica, quanto digitalmente, por meio do aplicativo do FGTS. Disponível tanto para Android quanto para iOS, o app permite que o processo de adesão seja feito com apenas alguns toques na tela.

No aplicativo, após realizar o login, o trabalhador deve navegar até a seção “Meus Saques”, selecionar a opção “Saque-Aniversário” e, em seguida, “Alterar sistemática saque FGTS”. Após ler e concordar com os termos e condições, basta confirmar a escolha pelo saque-aniversário.

É imperativo lembrar que, uma vez selecionada a modalidade saque-aniversário, o trabalhador estará vinculado a essa opção por um período mínimo de dois anos (24 meses), antes de poder optar novamente pelo saque-rescisão. Portanto, é essencial uma análise cuidadosa das próprias necessidades financeiras antes de tomar uma decisão.

A modalidade saque-aniversário representa uma alternativa de acesso aos fundos acumulados no FGTS, oferecendo uma flexibilidade adicional para os trabalhadores. No entanto, a escolha por essa opção deve ser feita com atenção às suas particularidades e possíveis repercussões, assegurando que a decisão esteja alinhada às necessidades e planejamento financeiro pessoal de cada um.

