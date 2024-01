Ao navegar no vasto universo das VPNs (Virtual Private Networks), os usuários se deparam com uma variedade de opções, enfrentando a decisão entre serviços pagos e gratuitos. A escolha pode ser desafiadora, principalmente diante da aparente vantagem financeira das VPNs gratuitas. No entanto, é essencial entender os prós e contras dessas opções para tomar uma decisão informada.

Por que é uma boa ideia usar VPN para ter segurança na internet | Imagem de Stefan Coders por Pixabay

A verdade das VPNs gratuitas

As VPNs gratuitas, embora atrativas por não exigirem assinaturas pagas, escondem nuances importantes. Elas precisam de meios alternativos para gerar receita, o que frequentemente inclui o uso de dados do usuário. Essas práticas podem abranger:

A coleta e venda de informações pessoais, incluindo detalhes do histórico de navegação, a terceiros interessados em dados para fins de marketing ou outros propósitos;

A exibição de anúncios, que muitas vezes são intrusivos e podem comprometer a experiência de navegação do usuário;

Restrições no uso de dados, com limites que pressionam os usuários a migrarem para planos pagos para continuar usufruindo do serviço.

Além disso, VPNs gratuitas frequentemente não oferecem a infraestrutura robusta necessária para uma navegação realmente segura. Isso inclui a falta de servidores dedicados e a utilização de algoritmos de criptografia mais fracos, resultando em velocidades de conexão inferiores e menor segurança em comparação com os serviços pagos.

Veja também: IA revela qual é o curso universitário mais difícil de todos

É recomendado uma VPN paga?

Em contraste, as VPNs pagas representam um investimento na segurança e privacidade online. Com receita proveniente das assinaturas, esses serviços podem investir significativamente em infraestrutura de rede e segurança. As características comuns das VPNs pagas incluem:

Uma ampla rede global de servidores, assegurando uma conexão rápida e confiável;

Uso de algoritmos de criptografia avançados para proteger os dados dos usuários de interceptações e acessos não autorizados;

Recursos adicionais, como bloqueio de rastreamento, proteção contra malware e políticas rigorosas de não registro.

As VPNs pagas também oferecem uma camada adicional de segurança, especialmente importante para quem se conecta frequentemente a redes Wi-Fi públicas, que são alvos comuns de cibercriminosos. A criptografia robusta impede o roubo de dados sensíveis, como informações bancárias ou de login em redes sociais.

Veja também: WhatsApp tem configuração para quem usa o app de noite; veja como ativar

Por que é uma boa ideia usar VPN para ter segurança na internet | Imagem de Dan Nelson por Pixabay

Qual a melhor VPN premium?

Entre as opções de VPNs pagas, a NordVPN se destaca como uma escolha recomendada. Parte da Nord Security, ela oferece não apenas uma VPN de alta qualidade, mas também outros produtos de segurança, como NordPass e NordLocker. Os principais atrativos da NordVPN incluem:

Servidores especializados para segurança aprimorada, incluindo opções como Onion Over VPN e VPN dupla;

Recursos como KillSwitch, que protege os dados do usuário em caso de falha de conexão;

Compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos e sistemas operacionais;

Uma extensa rede de servidores, garantindo sempre uma conexão rápida e estável;

Suporte ao cliente 24 horas para auxiliar com quaisquer dúvidas ou problemas.

Ao escolher a NordVPN, o usuário assegura uma navegação segura e privada, com a garantia de que seus dados não serão comprometidos ou utilizados de forma indevida.

Veja também: Passo a passo para ativar o “WhatsApp Coquete”