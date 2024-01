Harvard revela as bebidas mais saudáveis (não é a água)

Em um mundo onde a água é considerada a bebida mais saudável, uma recente pesquisa da Universidade de Harvard traz uma nova perspectiva. Esta investigação não só reafirma a importância da água, mas também revela duas outras bebidas que podem ser igualmente benéficas para a nossa saúde.

Surpreendentemente, estas bebidas já fazem parte da rotina diária de muitas pessoas, mas talvez não estejam sendo consumidas da maneira mais vantajosa. Então, quais são estas bebidas e como podem ser integradas à nossa dieta para maximizar seus benefícios para a saúde?

A pesquisa realizada pelos especialistas de Harvard identificou o chá e o café como duas bebidas que podem ser tão valiosas quanto a água para a saúde. (Foto Freepik)

Harvard revela as bebidas mais saudáveis

A pesquisa realizada pelos especialistas de Harvard identificou o chá e o café como duas bebidas que podem ser tão valiosas quanto a água para a saúde. Estas infusões são destacadas especialmente por seu poder antioxidante, ajudando na prevenção de doenças degenerativas, cardiovasculares, diabetes tipo 2 e até mesmo acidente vascular cerebral.

Para obter o máximo de seus benefícios, os profissionais sugerem o consumo diário de café, cerca de três pequenas xícaras ou meio litro, preferencialmente sem o uso excessivo de adoçantes como açúcar ou edulcorantes artificiais. Alternativas naturais, como folhas de estévia ou mel, podem ser usadas.

O chá, derivado da planta Camellia sinensis, é recomendado para reduzir o estresse, melhorar a função cognitiva e fortalecer o sistema imunológico. Aconselha-se beber uma xícara após as refeições principais, preparada com água bem quente e sem adição de endulçantes, para também auxiliar na digestão e no trânsito intestinal.

O Equilíbrio Vital da Hidratação

Manter-se hidratado é essencial para o bom funcionamento do corpo humano. A quantidade de líquidos que uma pessoa deve consumir varia de acordo com vários fatores, como idade, peso, clima e nível de atividade física. No entanto, uma recomendação geral é a ingestão de cerca de 2 a 3 litros de líquidos por dia.

Este valor inclui a água e outras bebidas, como chás e cafés, bem como a água contida nos alimentos. A hidratação adequada é crucial para processos vitais, incluindo a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de resíduos. É importante lembrar que a sensação de sede já é um sinal de desidratação leve, portanto, não se deve esperar sentir sede para beber água.

Embora bebidas como chá e café possam contribuir para a hidratação diária, a água permanece como a opção mais recomendada e segura. A água é livre de calorias, açúcares e aditivos, tornando-a ideal para manter o equilíbrio hídrico sem impactos negativos na saúde.

Para aqueles que buscam variedade, a água infundida com frutas ou ervas pode oferecer um sabor refrescante enquanto mantém os benefícios da água pura. Evitar bebidas açucaradas e alcoólicas é importante, pois elas podem levar à desidratação. Beber água regularmente ao longo do dia, em vez de em grandes quantidades de uma só vez, é a melhor prática para garantir uma hidratação constante e eficaz.

