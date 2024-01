Avião tem um assento mais seguro de todos; veja qual

Você já se perguntou qual seria o assento mais seguro em um avião? Afinal, durante uma reserva, muitos de nós apenas pensamos na conveniência e conforto. Mas, e se lhe disséssemos que, de acordo com estudos, existem áreas específicas em um avião que podem aumentar suas chances de sobrevivência em caso de um acidente aéreo?

É importante notar que a segurança de um assento em um avião pode depender do tipo de emergência. (Foto Freepik)

É seguro viajar de avião?

Viajar de avião é notoriamente seguro. Segundo dados de segurança da aviação, 2023 foi o segundo ano mais seguro já registrado para a aviação comercial. Comparando diferentes modos de transporte, a viagem aérea se destaca como uma das formas mais seguras de viajar, com uma taxa de fatalidade significativamente menor do que a de viagens de carro, por exemplo.

No entanto, dependendo da localização geográfica e da companhia aérea escolhida, as taxas de segurança podem variar. Companhias aéreas bem avaliadas, como a Air New Zealand, Qantas e Virgin Australia, lideram as listas de segurança.

Avião tem um assento o mais seguro de todos

Quando se trata de escolher o assento mais seguro, estudos indicam que a parte traseira do avião tende a ser mais segura. Uma investigação da Junta Nacional de Segurança no Transporte dos EUA sobre acidentes aéreos mostrou que passageiros sentados na parte de trás tinham 69% de chances de sobreviver, em comparação com 49% para aqueles na frente.

Além disso, estar sentado no meio, na parte traseira do avião, parece oferecer ainda mais segurança. Esses assentos têm uma taxa de fatalidade menor em comparação com os assentos do corredor no meio da cabine.

É importante notar que a segurança de um assento em um avião pode depender do tipo de emergência. Em alguns casos, como no acidente do voo 232 da United Airlines em 1989, as pessoas sentadas na frente do avião tiveram mais chances de sobreviver.

Portanto, embora a estatística geral favoreça os assentos traseiros, a sobrevivência pode variar com base na natureza específica do acidente.

Como proceder em um avião no caso de emergência

Em situações de emergência em aviões, é crucial agir com calma e seguir as instruções da tripulação de bordo, que são treinados para lidar com tais circunstâncias. Antes de decolar, preste atenção às instruções de segurança, geralmente demonstradas pelos comissários ou disponíveis em um folheto no bolso à sua frente.

Conheça a localização das saídas de emergência mais próximas, tanto na frente quanto atrás de você. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque a sua máscara imediatamente antes de ajudar outros passageiros, incluindo crianças.

Em caso de pouso forçado, adote a posição de impacto indicada nos procedimentos de segurança, que visa minimizar lesões. Em emergências que requerem evacuação, deixe todos os pertences pessoais e siga as instruções para sair do avião o mais rápido e ordenadamente possível.

As luzes de emergência no chão indicarão o caminho para as saídas. Se a evacuação ocorrer na água, use o colete salva-vidas localizado sob o seu assento, mas infle-o apenas depois de sair do avião para evitar dificuldades de movimento dentro da aeronave.

