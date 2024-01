Mulheres e meninas jovens tem direito a benefício GRATUITO do governo

Uma conquista significativa acaba de ser alcançada no campo dos direitos femininos no Brasil! Mais de 31 mil unidades credenciadas no Programa Farmácia Popular começaram a distribuir absorventes gratuitos para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social.

Essa medida, um avanço crucial na luta contra a pobreza menstrual, tem como objetivo proporcionar saúde, dignidade e igualdade de oportunidades para milhões de brasileiras. Este artigo traz todas as informações sobre quem tem direito a esse benefício essencial e como obtê-lo, destacando um grande passo em direção à equidade de gênero e ao bem-estar feminino.

Este programa de distribuição gratuita de absorventes pela Farmácia Popular é um marco na luta pela igualdade de gênero e pelo acesso a direitos básicos de saúde e higiene para mulheres e meninas. (Foto divulgação)

Mulheres e meninas jovens tem direito a benefício GRATUITO

O programa, que visa atender a uma necessidade básica de saúde feminina, é direcionado a grupos que vivem abaixo da linha da pobreza, incluindo aquelas matriculadas em escolas públicas, em situação de rua ou em vulnerabilidade extrema.

A iniciativa também contempla mulheres recolhidas em unidades do sistema prisional, ampliando seu alcance para assegurar que nenhuma mulher fique sem acesso a produtos de higiene menstrual.

O benefício é destinado a brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), e que tenham renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Estudantes de instituições públicas de ensino também são elegíveis, mas com a condição de que a renda familiar mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo, equivalente a R$ 706.

Para pessoas em situação de rua, não existe limite de renda, garantindo que o acesso a esse direito básico seja o mais amplo possível. Com essa medida, estima-se que o público-alvo do programa abranja cerca de 24 milhões de pessoas, marcando um momento significativo na luta contra a desigualdade e na promoção da saúde feminina.

Veja também: CPF na nota garante benefício a partir de hoje a você

Como receber o benefício?

Para ter acesso ao benefício, é necessário apresentar um documento de identificação pessoal com o número do CPF e a autorização do Programa Dignidade Menstrual, que pode ser gerada via aplicativo ou site do Meu SUS Digital. Esta autorização tem validade de 180 dias e deve ser apresentada em formato digital ou impresso.

A aquisição de absorventes para menores de 16 anos deve ser feita pelo responsável legal. É importante notar que o programa integra diversas áreas como saúde, direitos humanos, justiça, desenvolvimento social e educação, refletindo um esforço multidisciplinar para combater as desigualdades causadas pela pobreza menstrual.

Esta iniciativa representa um passo crucial para o combate à pobreza menstrual no Brasil, onde uma em cada quatro meninas falta à escola durante seu período menstrual devido à falta de acesso a produtos de higiene. Ao garantir o acesso a absorventes, o governo brasileiro está abordando uma questão de saúde pública que afeta diretamente a educação, a empregabilidade e a dignidade das mulheres e meninas. O Ministério da Saúde destaca que esta ação contribui significativamente para garantir o acesso à dignidade menstrual, uma necessidade fundamental para milhões de mulheres no país.

Este programa de distribuição gratuita de absorventes pela Farmácia Popular é um marco na luta pela igualdade de gênero e pelo acesso a direitos básicos de saúde e higiene para mulheres e meninas. Ele não apenas alivia o fardo da pobreza menstrual, mas também promove a educação e a participação ativa das mulheres na sociedade. Com este passo progressivo, o Brasil se posiciona como um exemplo de como políticas públicas podem fazer uma diferença significativa na vida das pessoas, combatendo as desigualdades e promovendo a saúde e o bem-estar de todos.

Veja também: INSS: benefício maior que salário mínimo anima aposentados e pensionistas em 2024