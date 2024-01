O alimento que mata 1,89 milhão de pessoas por ano

No cotidiano, raramente paramos para pensar sobre os impactos ocultos de certos alimentos em nossa saúde. Enquanto muitos se preocupam com açúcar e gorduras, um vilão menos óbvio, mas igualmente perigoso, passa despercebido na dieta da maioria das pessoas. Este ingrediente, presente em quase todas as cozinhas, é responsável por aproximadamente 1,89 milhão de mortes todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). As implicações desse consumo excessivo são alarmantes e merecem nossa atenção imediata.

O alimento que mata, saiba qual é!

O problema com esse alimento não reside em sua presença na dieta, mas sim no seu consumo excessivo. Embora seja vital para várias funções corporais, o excesso desse ingrediente pode levar a uma série de complicações graves de saúde, incluindo aumento da pressão arterial e risco significativo de doenças cardiovasculares.

Este alimento, quando consumido em quantidades elevadas, pode causar retenção de água no corpo, aumentando o volume sanguíneo e exercendo pressão nas paredes arteriais. Esse processo, por sua vez, pode aumentar a resistência e pressão arterial, contribuindo para um risco adicional de doenças cardíacas. O consumo excessivo desse ingrediente afeta diretamente o sistema hormonal que regula a pressão arterial, e uma pressão consistentemente alta pode causar danos significativos às artérias.

Recomendações da OMS

A OMS recomenda um limite de consumo diário para adultos de 5 gramas deste ingrediente, equivalente a cerca de 2000mg de seu componente principal. É importante que crianças ajustem essa quantidade com base em suas necessidades energéticas. As recomendações da OMS sobre o consumo desse alimento não abrangem a fase de amamentação (0-6 meses) e a alimentação complementar (6-24 meses) em crianças.

Estamos falando do sal, um ingrediente básico, mas que, em excesso, pode ser extremamente prejudicial à saúde. Esta informação ressalta a importância de uma dieta balanceada e a conscientização sobre os perigos do consumo exagerado de sal. Reduzir a ingestão deste ingrediente pode ser um passo fundamental para uma vida mais saudável e para a redução do número de mortes relacionadas a doenças cardiovasculares e hipertensão. É um lembrete de que, às vezes, o perigo pode estar escondido nos aspectos mais comuns de nossas vidas.

Maneira Correta de Consumir Sal: Equilíbrio e Consciência

O consumo de sal, embora essencial para a saúde, requer um equilíbrio cuidadoso para evitar riscos associados ao excesso. A chave para um consumo saudável de sal reside em algumas práticas simples, mas eficazes, que podem ser incorporadas no dia a dia.

Monitoramento da Quantidade: A Organização Mundial da Saúde recomenda a ingestão de no máximo 5 gramas de sal por dia para adultos. Isso é equivalente a cerca de uma colher de chá. Manter um controle diário sobre a quantidade consumida é fundamental.

Leitura de Rótulos Alimentares: Muitos alimentos processados contêm altos níveis de sódio. Verificar os rótulos dos produtos alimentícios para a quantidade de sódio e escolher opções com menor teor de sódio pode fazer uma grande diferença.

Preferência por Alimentos Naturais: Alimentos frescos, como frutas, vegetais, grãos integrais e carnes magras, têm baixo teor de sódio naturalmente. Priorizar esses alimentos em detrimento dos processados ajuda a reduzir a ingestão de sal.

Uso de Ervas e Temperos: Substituir o sal por ervas, especiarias e outros temperos naturais na culinária é uma excelente forma de adicionar sabor aos alimentos sem aumentar a ingestão de sódio.

Cozinha Consciente: Ao preparar refeições em casa, controle a quantidade de sal adicionado durante o cozimento. Experimente adicionar sal mais perto do final do processo de cozimento, o que pode ajudar a reduzir a quantidade usada.

