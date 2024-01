O debate sobre a implementação do 14º salário do INSS, uma medida que promete impactar significativamente aposentados e pensionistas da Previdência Social no Brasil, continua sendo um tópico de grande interesse e discussão. O projeto, inicialmente apresentado em 2020 pelo deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS), visava oferecer um abono anual adicional aos beneficiários do INSS. Essa proposta surgiu como uma resposta ao adiantamento do 13º salário durante a pandemia de Covid-19, buscando proporcionar um suporte financeiro extra a esses grupos vulneráveis.

Chegou o ano de 14º do INSS Datas e o que esperar | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Haverá o pagamento do 14º em 2024?

A intenção original do projeto era liberar o pagamento do 14º salário entre 2020 e 2021. No entanto, devido a atrasos na aprovação e mudanças no Projeto de Lei (PL) 4.367/20, as chances de realização deste pagamento em dobro do abono anual diminuíram consideravelmente. Apesar de ter passado por algumas etapas do processo legislativo, até o momento, o projeto não obteve a aprovação necessária para ser implementado.

Em 2023, a situação do 14º salário do INSS permanece incerta. Até agora, o projeto não recebeu aprovação para este ano devido à falta de progresso legislativo na definição e análise da proposta. Portanto, ainda não há uma previsão concreta para o pagamento deste benefício adicional. A última atualização significativa ocorreu em 2022, quando foi solicitada a instalação imediata da Comissão Especial Temporária para analisar o PL. Contudo, essa solicitação não resultou em avanços na proposta.

A ideia central do 14º salário é fornecer um valor equivalente a um salário mínimo, embora possa haver variações dependendo do montante recebido por cada beneficiário. Para calcular o valor do 14º salário proposto pelo INSS, seria necessário dividir o valor do salário base pelo número de meses no ano e, em seguida, aplicar o resultado nos meses em que o benefício foi recebido.

Leia mais: Aposentados do INSS vivem melhor nestes 10 países

Entenda o projeto

Este projeto tem sido visto como uma medida de alívio econômico importante para aposentados e pensionistas, muitos dos quais dependem exclusivamente dos seus benefícios do INSS para cobrir despesas diárias. O adiantamento do 13º salário durante a pandemia trouxe um alívio temporário para esses grupos, mas também aumentou a necessidade de suporte financeiro adicional nos anos subsequentes.

A discussão sobre o 14º salário do INSS reflete as preocupações contínuas com o bem-estar dos aposentados e pensionistas no Brasil. A aprovação deste projeto seria um passo significativo no sentido de oferecer um apoio financeiro adicional, especialmente considerando os desafios econômicos enfrentados por muitos devido à pandemia e às condições econômicas atuais.

Acompanhar o desenvolvimento deste projeto é crucial para os beneficiários do INSS e para aqueles que advogam em nome deles. A possibilidade de um 14º salário representa mais do que um simples pagamento adicional; é uma questão de segurança financeira e qualidade de vida para milhões de brasileiros. À medida que 2023 avança, muitos aguardam com expectativa qualquer avanço legislativo que possa transformar essa proposta em realidade.

Leia mais: O robô do INSS pode “cancelar CPF” desta lista