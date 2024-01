Carnaval 2024: qual dica cai e quantos dias emendam? Saiba tudo

Embora o carnaval seja comemorado em apenas um dia da semana (terça-feira), é comum que as empresas e instituições entrem em um pequeno recesso. Mas será que em 2024, a prática irá se repetir mais uma vez?

Saiba que o Carnaval não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo. No entanto, alguns estados e municípios aderiram à data em seus calendários oficiais.

O Carnaval de 2024 será celebrado nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, de sábado a terça-feira. De acordo com a legislação brasileira, o Carnaval é um feriado nacional, o que significa que os trabalhadores com carteira assinada têm direito a folga nestes dias.

No entanto, cabe a cada empresa definir se irá conceder folga aos seus funcionários no Carnaval. Algumas empresas podem optar por conceder ponto facultativo, o que significa que os funcionários podem faltar ao trabalho sem prejuízo de salário, mas não têm direito a folga remunerada.

Quais dias emendam no Carnaval 2024?

O Carnaval de 2024 cai no meio da semana, o que significa que emenda com o sábado anterior e o domingo posterior. Assim, os trabalhadores que folgarem no Carnaval terão quatro dias de folga consecutivos, de sábado a terça-feira.

Feriados e pontos facultativos em fevereiro de 2024

Além do Carnaval, o mês de fevereiro de 2024 terá dois outros feriados nacionais, os quais são adotados por alguns entes federativos, apenas:

1º de fevereiro: Confraternização Universal

28 de fevereiro: Dia do Emancipador Getúlio Vargas

O Dia do Emancipador Getúlio Vargas é um feriado estadual no Rio Grande do Sul.

