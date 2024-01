Vale de R$ 100 será pago dia 29 pelo governo; seu CPF está na lista?

O governo do Espírito Santo, visando amparar famílias em situação de vulnerabilidade, anunciou a implementação do vale-gás capixaba. De acordo com a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), o benefício será liberado a partir de 29 de janeiro, representando um auxílio significativo para muitas famílias.

Detalhes do benefício são divulgados

O processo de retirada do cartão do benefício ocorrerá nas agências do Banestes localizadas nos municípios dos beneficiários. A Setades salienta a importância de aguardar a divulgação do calendário de entrega do cartão para evitar idas desnecessárias às agências bancárias.

A Setades, em colaboração com o Banestes, está finalizando o calendário de entrega. É essencial que as famílias beneficiadas acompanhem as informações atualizadas no site da Secretaria para saber o local e a data exata para retirada do vale-gás.

Para a retirada do cartão, será necessário apresentar um documento oficial com foto. O auxílio, no valor de R$ 100 a cada dois meses, tem como objetivo facilitar a compra de gás de cozinha, auxiliando no orçamento doméstico das famílias elegíveis.

Quem pode receber o benefício?

O benefício é destinado às famílias residentes no Espírito Santo que já são beneficiárias do Bolsa Família. Estas devem estar em situação de extrema pobreza, com renda per capita igual ou inferior a R$ 218, e possuir crianças de até 6 anos de idade. Importante salientar que o vale-gás capixaba é exclusivo para famílias que não recebem o auxílio gás do Governo Federal.

Este auxílio surge como uma resposta às dificuldades financeiras intensificadas pela pandemia de COVID-19. A expectativa é que o vale-gás capixaba proporcione um alívio nas despesas com a compra de gás, assegurando a capacidade das famílias de prepararem suas refeições. Este benefício é um passo importante para garantir o bem-estar das famílias mais vulneráveis do estado.

O lançamento do vale-gás pelo governo do Espírito Santo é uma iniciativa louvável que reflete a preocupação do estado com as famílias em condição de pobreza extrema. A implementação desse auxílio é um exemplo de como as políticas públicas podem agir diretamente para aliviar as pressões econômicas enfrentadas por muitos, especialmente em tempos de crise. As famílias beneficiadas são incentivadas a se manter informadas sobre os procedimentos para a retirada do benefício e usufruir desse suporte fundamental.

