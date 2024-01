Já liberou? Que dia posso solicitar o pagamento do PIS/Pasep

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para o ano de 2024 já foi confirmado pelo governo federal, trazendo boas notícias para milhões de trabalhadores brasileiros. Este benefício, que é oferecido anualmente através dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), terá seus repasses iniciando em fevereiro, beneficiando cerca de 24,5 milhões de pessoas.

A elegibilidade para receber o abono salarial em 2024 se baseia nas atividades laborais de 2022, sendo crucial para os trabalhadores conhecerem as datas e os requisitos para a solicitação deste importante benefício.

Para os trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos, o abono salarial do PIS/Pasep representa uma oportunidade valiosa para um reforço financeiro.

Pagamento do PIS/Pasep

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas do governo brasileiro que visam integrar o empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, promovendo a distribuição de renda e estimulando a poupança.

Criados nas décadas de 1970, esses programas garantem aos trabalhadores do setor privado (PIS) e aos servidores públicos (Pasep) o acesso a benefícios como o abono salarial e participação na receita das empresas ou entidades governamentais. O abono salarial, em particular, funciona como um 14º salário para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos e que cumpriram determinados critérios de trabalho no ano-base considerado.

O funcionamento do PIS/Pasep é baseado em um fundo alimentado por contribuições das empresas e entidades governamentais. Os trabalhadores cadastrados nesses programas têm uma conta individual no fundo, onde são depositadas as contribuições. Além do abono salarial, os trabalhadores têm direito ao saque do saldo do fundo em situações específicas, como aposentadoria, invalidez, doença grave ou na morte do titular.

Calendário e consulta

Os trabalhadores poderão solicitar o abono salarial a partir do dia 15 de fevereiro, com um prazo final para os saques estendendo-se até 27 de dezembro de 2024. A consulta para verificar a elegibilidade ao abono estará disponível a partir do dia 5 de fevereiro no aplicativo Carteira Digital de Trabalho.

Para os funcionários da iniciativa privada, o abono também poderá ser consultado através do aplicativo Caixa Tem, enquanto os servidores públicos terão informações disponíveis pelo portal do Banco do Brasil. Os critérios para receber o abono incluem ter trabalhado com carteira assinada ou como servidor público por pelo menos 30 dias em 2022, recebendo em média até dois salários mínimos mensais.

Para os trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos, o abono salarial do PIS/Pasep representa uma oportunidade valiosa para um reforço financeiro. É importante que os trabalhadores fiquem atentos às datas e procedimentos para garantir que possam aproveitar plenamente este benefício. O abono salarial do PIS/Pasep continua a ser um componente vital do suporte financeiro aos trabalhadores brasileiros, e o conhecimento sobre como e quando acessá-lo é essencial para o planejamento financeiro eficaz em 2024.

