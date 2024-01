Maneiras de receber dinheiro esquecido no começo do ano

À medida que entramos em 2024, muitos brasileiros podem não estar cientes de que têm direito a receber dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições financeiras. Esses valores, que podem ser provenientes de uma variedade de fontes como planos econômicos, impostos, benefícios sociais ou trabalhistas, podem ser um alívio bem-vindo neste início de ano.

O Banco Central do Brasil (BCB) lançou o Sistema de Valores a Receber (SVR) em 2022, um serviço que facilita a consulta e o resgate desses valores. Neste artigo, vamos explorar como você pode verificar se tem dinheiro esquecido a receber e outras maneiras de resgatar fundos adicionais para começar 2024 com um impulso financeiro.

Descobrindo e Resgatando Dinheiro Esquecido

Os “Valores a Receber” do Banco Central do Brasil (BCB) representam uma iniciativa notável que visa devolver fundos esquecidos aos cidadãos brasileiros. Este sistema, conhecido como Sistema de Valores a Receber (SVR), foi implementado pelo BCB para facilitar a identificação e o resgate de valores que indivíduos, empresas ou herdeiros de pessoas falecidas podem ter esquecido em instituições financeiras.

Esses valores podem ser oriundos de uma variedade de fontes, como contas bancárias inativas, saldos remanescentes de contas encerradas, tarifas cobradas indevidamente, entre outros. O SVR serve como um mecanismo transparente e acessível para que os brasileiros possam verificar e reclamar o que lhes é devido, contribuindo assim para a justiça financeira e a circulação de recursos na economia.

Para verificar se você tem dinheiro esquecido para receber, você pode acessar o site do SVR, fornecendo seu CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa. O sistema informará se há valores a receber e disponibilizará as datas e o período para solicitar o resgate. Após a solicitação, o pagamento é feito via chave Pix, com um prazo de até 12 dias úteis para o recebimento.

Outras Formas de Resgatar Dinheiro em 2024

Além do SVR, existem outras maneiras de recuperar recursos financeiros em 2024. Algumas delas incluem:

Indenização dos Governos Collor e Sarney: Cerca de 470 mil brasileiros podem ter direito a valores referentes às perdas econômicas das épocas dos presidentes José Sarney e Fernando Collor. Para verificar se você tem direito a receber, é necessário se cadastrar no site Portal de Acordo.

Créditos do CPF na Nota Fiscal: Participando deste programa, você pode receber parte do imposto pago nas suas compras de volta. Basta informar seu CPF na hora da compra e se cadastrar no site da secretaria da fazenda do seu estado.

Saque-Aniversário do FGTS: Esta modalidade permite sacar uma parte do saldo do FGTS todo ano, no mês do seu aniversário. A adesão pode ser feita pelo aplicativo FGTS.

Restituição do Imposto de Renda: Se você pagou mais imposto do que o devido, pode ter direito à restituição. Para isso, é necessário preencher e enviar a declaração de imposto de renda dentro do prazo estipulado pela Receita Federal.

O início de 2024 traz consigo a possibilidade de recuperação de recursos financeiros que muitas pessoas desconhecem. Seja através do SVR ou de outras iniciativas, há várias maneiras de verificar e resgatar dinheiro esquecido. É importante estar ciente dessas oportunidades e tomar as medidas necessárias para garantir que você não perca nenhum recurso financeiro ao qual tem direito.

