Como vai funcionar o Pix automático prometido para este ano

Em 2024, o sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, o PIX, está prestes a receber uma atualização significativa com a introdução do PIX Automático. Esta nova funcionalidade, prevista para ser lançada em outubro, promete revolucionar a maneira como lidamos com pagamentos recorrentes, como contas de luz e mensalidades escolares. Neste artigo, exploraremos como o PIX Automático funcionará e o impacto que terá para consumidores e empresas.

O PIX Automático é mais um passo rumo à modernização e eficiência do sistema bancário brasileiro. Fique atento para esta novidade e prepare-se para uma nova era de pagamentos automáticos! (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Pix automático prometido para 2024

O PIX Automático funcionará de forma similar ao débito automático, mas com algumas vantagens adicionais. Com esta nova modalidade, os usuários poderão autorizar previamente pagamentos recorrentes, que serão então automaticamente debitados de suas contas, sem a necessidade de autenticação individual para cada operação. Essa funcionalidade facilitará o pagamento de contas regulares, proporcionando mais comodidade e eficiência.

Atualmente, já é possível agendar pagamentos via PIX, mas o PIX Automático é diferente. Ele está direcionado principalmente para pagamentos a pessoas jurídicas, como empresas de serviços. A ideia é que ele seja utilizado, por exemplo, para o pagamento de mensalidades ou serviços contratados de forma recorrente.

Veja também: Novo Pix 2024; o que esperar da função e quem usará

Calendário de Testes e Implementação

O Banco Central (BC) planeja desenvolver os sistemas do PIX Automático entre janeiro e agosto de 2024. De agosto a setembro, haverá uma fase de testes da ferramenta, com lançamento previsto para 28 de outubro de 2024. Os participantes que não cumprirem os testes homologatórios e não disponibilizarem o PIX Automático a seus usuários serão sujeitos a multas.

As regras de funcionamento do PIX Automático incluirão especificações para autorização prévia, normas para cancelamento e regras para liquidação da transação, entre outras.

Benefícios e Impactos do PIX Automático

A principal vantagem do PIX Automático sobre o débito automático tradicional é a independência dos limites estabelecidos pelas instituições financeiras. Isso significa que mais pessoas poderão utilizar essa forma de pagamento, aumentando a inclusão financeira. Além disso, o PIX Automático traz a conveniência de automatizar pagamentos recorrentes, reduzindo o risco de esquecimento ou atrasos.

Desde a sua introdução, o PIX se tornou rapidamente a forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros, superando métodos tradicionais como cartões de débito, boletos e TEDs/DOCs. A facilidade, rapidez e disponibilidade 24/7 do sistema têm sido amplamente adotadas pela população. Com a adição do PIX Automático, espera-se uma adesão ainda maior, fortalecendo o PIX como a principal plataforma de pagamentos do país.

O PIX Automático é mais um passo rumo à modernização e eficiência do sistema bancário brasileiro. Sua introdução não só facilitará a vida dos consumidores, como também oferecerá novas oportunidades para as empresas melhorarem seus processos de cobrança. Fique atento para esta novidade e prepare-se para uma nova era de pagamentos automáticos!

Veja também: Nova rodada de PIX de até R$ 2.900,00 da Caixa tem início em 2024; quem pode sacar?