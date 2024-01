Novos feriados começam em breve; veja a lista de 2024

O ano de 2024 está repleto de oportunidades para descansar e aproveitar os feriados. O Governo Federal divulgou recentemente a lista oficial de feriados nacionais e pontos facultativos para este ano, e as expectativas já estão altas. Desde folgas prolongadas até feriados em datas estratégicas, este ano promete ser ótimo para quem gosta de planejar aquela escapada da rotina. Vamos dar uma olhada na lista completa e começar a sonhar com esses dias de descanso!

Novos feriados começam em breve

Depois de um início de ano movimentado, o próximo feriado nacional será o Carnaval, com ponto facultativo nos dias 12 e 13 de fevereiro. Os feriados e pontos facultativos de 2024 foram estabelecidos para órgãos e entidades da administração pública federal, mas também são uma referência para o setor privado. Essas datas não afetarão os serviços essenciais à população, como saúde e segurança pública.

Algumas datas tradicionais, como a Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro), cairão em um sábado. Mas não se preocupe, ainda teremos feriados prolongados! A Paixão de Cristo (29 de março) e a Proclamação da República (15 de novembro) serão em uma sexta-feira, perfeitos para um feriadão.

Novidade: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

Uma grande novidade para 2024 é a inclusão do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro, como feriado nacional. Essa data, que homenageia Zumbi dos Palmares, líder quilombola do século XVII, ressalta a importância da luta contra a discriminação racial e a valorização da cultura afro-brasileira.

Calendário Completo de Feriados e Pontos Facultativos de 2024

Confira:

1º de Janeiro: Confraternização Universal (Feriado Nacional)

12 de Fevereiro: Carnaval (Ponto Facultativo)

13 de Fevereiro: Carnaval (Ponto Facultativo)

14 de Fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (Ponto Facultativo até as 14 horas)

29 de Março: Paixão de Cristo (Feriado Nacional)

21 de Abril: Tiradentes (Feriado Nacional)

1º de Maio: Dia Mundial do Trabalho (Feriado Nacional)

30 de Maio: Corpus Christi (Ponto Facultativo)

31 de Maio: Ponto Facultativo

7 de Setembro: Independência do Brasil (Feriado Nacional)

12 de Outubro: Nossa Senhora Aparecida (Feriado Nacional)

28 de Outubro: Dia do Servidor Público Federal (Ponto Facultativo)

2 de Novembro: Finados (Feriado Nacional)

15 de Novembro: Proclamação da República (Feriado Nacional)

20 de Novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (Feriado Nacional)

24 de Dezembro: Véspera do Natal (Ponto Facultativo após as 14 horas)

25 de Dezembro: Natal (Feriado Nacional)

31 de Dezembro: Véspera do Ano Novo (Ponto Facultativo após as 14 horas)

Com tantas datas para descansar e se divertir, 2024 promete ser um ano excelente para quem gosta de aproveitar os feriados ao máximo. Seja para viagens, para descansar ou para curtir com amigos e família, esses dias de folga são uma excelente oportunidade para recarregar as energias e fazer aquilo que mais gostamos. Marque as datas no seu calendário e comece a planejar como você vai aproveitar esses dias especiais!

