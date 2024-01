Cidades para brasileiros que querem morar na Europa (aceitam fácil)

Você já pensou em arrumar as malas e viver na Europa? Se estiver fantasiando com essa realidade, o seu momento de agir pode ter finalmente chegado. Hoje, diversos países estão abrindo as portas com vistos dedicados a nômades digitais e com o mercado de trabalho flexível nessa era pós-pandemia, a oportunidade de realizar esse sonho é mais acessível do que nunca.

Mas diante de um continente inteiro, por onde começar? Aqui entra o relevante levantamento feito pela InterNations: mais de 12.000 pessoas ajudaram a eleger as melhores cidades europeias para se viver. Quer saber quais são elas? Continue lendo e empacote suas expectativas junto com suas roupas.

Saia do sonho, pesquise e talvez descubra que viver na Europa é mais do que uma possibilidade, é uma realidade ao seu alcance. (Foto divulgação)

Málaga Lidera como o Melhor Destino Europeu

Quando o assunto é hospitalidade, Málaga ganha o coração dos estrangeiros. E não é para menos: 90% dos entrevistados afirmam que os malaguenhos acolhem de braços abertos quem vem de fora. Mas não é só de calor humano que vive essa cidade costeira da Espanha. O clima ameno e convidativo conquista aqueles que desejam fugir do rigoroso inverno europeu.

Além de se bronzear sob um sol generoso, os expatriados colocam Málaga no pódio quando o critério é qualidade de vida, ficando em segundo lugar no panorama global. Se isso não fosse o bastante, a cidade também ganha destaque nos índices de saúde, viagens e trânsito. Pode-se encontrar um “mas” na questão das oportunidades de carreira, mas Málaga compensa oferecendo uma vida equilibrada e um custo de vida que não pesa no bolso.

A Espanha como o Novo Lar dos Brasileiros

Não é somente Málaga que abre os braços para os expatriados na Espanha. Alicante e Valência acompanham de perto, ocupando respectivamente o 2º e 3º lugar global. E quando o assunto é se adaptar a um novo país, Madrid não fica para trás.

Alicante é um verdadeiro convite à vida social, com seu sistema de saúde de fácil acesso e inúmeras atividades de lazer. Valência ganha aplausos no quesito saúde e também é generosa no custo de vida. Já Madrid é um brinde à cultura, lazer e facilidade de adaptação, apesar de alguns desafios na economia local.

Os Destinos que Completam o Top 10 Europeu

Além das já mencionadas cidades espanholas, a lista dos melhores destinos europeus para expatriados é completada por Lisboa, com sua mistura única de tradição e modernidade, Barcelona e seu efervescente estilo de vida, Amsterdã com suas oportunidades de carreira e vida social, Zurique proporcionando alta qualidade de vida, Atenas com seu charme histórico e Estocolmo, que, apesar do clima frio, oferece um sistema social aquecedor.

E não esqueça, as possibilidades são amplas e cheias de surpresas. Quem sabe sua nova casa não está te esperando em uma dessas cidades encantadoras? Saia do sonho, pesquise e talvez descubra que viver na Europa é mais do que uma possibilidade, é uma realidade ao seu alcance.

No contraponto, temos Milão, que ocupa a última posição do ranking. A burocracia italiana se mostra como um enorme obstáculo para estrangeiros, junto com desafios na moradia e no mercado de trabalho. Se você busca qualidade de vida e ambiente seguro, pode ser uma boa ideia investigar outras opções.

