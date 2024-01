Que horas o Bolsa Família entra na conta do Caixa Tem em janeiro?

O Bolsa Família, programa vital do Governo Federal destinado ao auxílio de famílias de baixa renda no Brasil, inicia o ano de 2024 com a continuidade de seus pagamentos em janeiro. É essencial para os beneficiários deste programa estar cientes dos horários específicos em que os pagamentos serão creditados em suas contas do Caixa Tem, permitindo-lhes planejar suas despesas e transações financeiras de maneira eficaz.

Este artigo tem como objetivo esclarecer os horários de crédito do Bolsa Família na conta do Caixa Tem em janeiro, além de abordar como consultar e sacar o benefício e apresentar o calendário de pagamentos.

O Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal do Brasil, criado com o propósito de combater a pobreza e a desigualdade social no país. Este programa é fundamental para famílias em situação de vulnerabilidade econômica, pois fornece um auxílio financeiro mensal que auxilia na subsistência e promove melhorias nas condições de vida dessas famílias. Os valores pagos pelo Bolsa Família variam de acordo com a composição e renda familiar.

Em 2024, o programa garante um valor mínimo de R$ 600,00 por família, com adicionais para famílias que cumprem certos critérios, como a presença de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes. Além do benefício base, existem acréscimos de R$ 150,00 por criança de até 7 anos e de R$ 50,00 para gestantes e crianças entre 7 e 18 anos, bem como para membros da família com até sete meses de idade. Esses valores são estruturados para atender às necessidades específicas de cada família, apoiando sua jornada rumo à autonomia financeira e à melhoria de suas condições de vida.

Que horas o Bolsa Família cai em Janeiro?

O Bolsa Família é creditado nas contas do Caixa Tem já nas primeiras horas do dia, geralmente até as 9h da manhã. Isso varia de acordo com a operação do sistema bancário e pode acontecer até mesmo durante a madrugada. Dessa forma, os beneficiários podem esperar ter o valor disponível na Poupança Social Digital no início do dia, conforme as datas estipuladas no calendário de pagamentos.

Os beneficiários do Bolsa Família podem verificar se o valor foi creditado através do aplicativo Caixa Tem. O procedimento é simples: após acessar o app com o CPF e senha, o usuário deve selecionar a opção Bolsa Família e consultar o extrato do benefício para verificar as parcelas disponibilizadas e a data do saldo.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Janeiro

O pagamento do Bolsa Família em janeiro segue um calendário que leva em consideração o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. As datas são distribuídas ao longo dos dez últimos dias úteis do mês.

Confira o calendário detalhado:

NIS final 1: 18 de janeiro NIS final 2: 19 de janeiro NIS final 3: 22 de janeiro NIS final 4: 23 de janeiro NIS final 5: 24 de janeiro NIS final 6: 25 de janeiro NIS final 7: 26 de janeiro NIS final 8: 29 de janeiro NIS final 9: 30 de janeiro NIS final 0: 31 de janeiro

A compreensão dos horários de crédito e do calendário de pagamentos é vital para que as famílias beneficiárias possam se organizar financeiramente e fazer uso efetivo do benefício, garantindo assim o sustento e a estabilidade social.

