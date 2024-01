Qual o valor e quando cai o 1º Vale Gás 2024?

No cenário econômico atual, muitas famílias brasileiras aguardam ansiosamente pelos benefícios governamentais que auxiliam no equilíbrio de suas despesas domésticas. O Vale Gás, um programa do governo federal, está entre os mais esperados para 2024, visando aliviar o orçamento de mais de 5,5 milhões de famílias no Brasil. Este artigo visa esclarecer todos os detalhes sobre o Vale Gás 2024, incluindo as regras, datas de pagamento e o valor do benefício, fornecendo informações cruciais para quem depende desse auxílio.

As datas de pagamento do Vale Gás para janeiro de 2024, conforme divulgado, são organizadas com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. (Foto divulgação)

Vale Gás 2024

O Vale Gás é um programa assistencial do Governo Federal brasileiro, criado com o objetivo de oferecer um alívio financeiro às famílias de baixa renda no país, auxiliando na compra de botijões de gás de cozinha (GLP). Este benefício é particularmente significativo no contexto econômico atual, onde o custo de vida, incluindo os preços dos combustíveis domésticos, tem apresentado uma tendência de alta.

O programa se destina a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo, com renda per capita de até meio salário mínimo ou aquelas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O Vale Gás visa mitigar os efeitos da vulnerabilidade econômica, assegurando que essas famílias tenham acesso a um recurso essencial para o preparo de alimentos, contribuindo assim para a melhoria de suas condições de vida e bem-estar.

Quem pode receber?

Para ter direito ao Vale Gás, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com os dados atualizados nos últimos dois anos. O programa atende famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606,00) ou aquelas com renda total de até três salários mínimos. Além disso, famílias que têm entre seus membros pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são elegíveis.

A seleção dos beneficiários do Vale Gás obedece a critérios de prioridade, como a menor renda per capita, maior número de integrantes na família e a participação no programa Auxílio Brasil. Esta abordagem visa garantir que o benefício chegue às famílias que mais necessitam deste auxílio.

Datas de Pagamento e Valor do Vale Gás

As datas de pagamento do Vale Gás para janeiro de 2024 são baseadas no último número do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Os pagamentos começam em 18 de janeiro para NIS final 1, seguindo até 31 de janeiro para NIS final 0. Esta programação segue um padrão que facilita o planejamento financeiro das famílias beneficiárias.

Aqui está a lista detalhada:

NIS final 1: 18 de janeiro NIS final 2: 19 de janeiro NIS final 3: 22 de janeiro NIS final 4: 23 de janeiro NIS final 5: 24 de janeiro NIS final 6: 25 de janeiro NIS final 7: 26 de janeiro NIS final 8: 29 de janeiro NIS final 9: 30 de janeiro NIS final 0: 31 de janeiro

Essas datas são específicas para o primeiro mês de 2024 e podem sofrer alterações nos meses seguintes.

Embora o valor exato do Vale Gás para 2024 não tenha sido especificado na fonte, geralmente o benefício é calculado com base no preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg, conforme determinado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O valor é ajustado periodicamente para refletir as variações no mercado e garantir que o benefício continue sendo um suporte efetivo para as famílias.

