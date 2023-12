Apps para fazer uma celebração virtual de ano novo com o celular

A última crise sanitária mudou a forma como celebramos o ano novo e outras comemorações. Em vez de grandes festas presenciais, muitas pessoas optaram por celebrar a virada do ano em casa, com amigos e familiares online.

Celebrar o ano novo virtualmente com o celular é uma ótima maneira de se conectar com as pessoas que você ama, mesmo estando longe. Com alguns aplicativos e dicas simples, você pode organizar uma celebração divertida e memorável.

O ano novo chegou, mas muitas pessoas estão distantes de seus entes queridos. Contudo, é possível celebrar a distância, pelo celular.

Como funciona o ano novo pelo celular?

Uma celebração virtual de ano novo com o celular funciona basicamente como uma videochamada com vários participantes. Os convidados podem se conectar de qualquer lugar do mundo, usando seu celular, tablet ou computador.

Para organizar uma celebração virtual, você precisará de um aplicativo de videochamada. Existem muitos aplicativos disponíveis, como Zoom, Google Meet, Skype e Microsoft Teams.

Após escolher o aplicativo, você precisará criar uma sala ou evento. Em seguida, você pode convidar seus amigos e familiares para se juntarem a você.

Quando todos estiverem conectados, você pode começar a celebração. Você pode assistir à queima de fogos, cantar músicas de ano novo, jogar jogos ou simplesmente conversar e trocar cumprimentos.

Aplicativos que ajudam

Existem muitos aplicativos que podem ajudar você a organizar uma celebração virtual de ano novo com o celular. Alguns dos aplicativos mais populares incluem:

Zoom: O Zoom é um dos aplicativos de videochamada mais populares. Ele oferece uma ampla gama de recursos, incluindo bate-papo, compartilhamento de tela e gravação de vídeo.

Google Meet: O Google Meet é um aplicativo de videochamada gratuito oferecido pelo Google. Ele é fácil de usar e oferece boa qualidade de vídeo e áudio.

Skype: O Skype é um aplicativo de videochamada popular que oferece recursos como chamadas gratuitas para outros usuários do Skype e chamadas internacionais a preços baixos.

Microsoft Teams: O Microsoft Teams é um aplicativo de comunicação empresarial que oferece recursos como videochamadas, bate-papo, compartilhamento de arquivos e colaboração em documentos.

Como usar os aplicativos

Para usar os aplicativos de videochamada para organizar uma celebração virtual de ano novo, você precisará seguir estas etapas:

Baixe e instale o aplicativo em seu celular ou computador. Crie uma conta gratuita ou paga, se necessário. Crie uma sala ou evento para sua celebração. Convide seus amigos e familiares para se juntarem a você. Quando todos estiverem conectados, comece a celebração!

Dicas para uma celebração virtual de ano novo memorável

Aqui estão algumas dicas para organizar uma celebração virtual de ano novo memorável:

Escolha um tema ou decoração. Isso ajudará a criar uma atmosfera festiva.

Envie convites com antecedência. Isso permitirá que seus convidados se preparem para a celebração.

Planeje atividades. Isso ajudará a manter a celebração animada.

Inclua música. A música é uma ótima maneira de criar uma atmosfera festiva.

Torne a celebração acessível a todos. Se você tiver convidados com deficiência, verifique se o aplicativo que você está usando oferece recursos de acessibilidade.

Celebrar o ano novo virtualmente com o celular é uma ótima maneira de se conectar com as pessoas que você ama, mesmo estando longe. Com um pouco de planejamento, você pode organizar uma celebração divertida e memorável.