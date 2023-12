É mais fácil ganhar na Mega da Virada com vários números no mesmo jogo ou com vários jogos de 6 números?

A Mega da Virada é um evento que atrai milhões de brasileiros com o sonho de se tornarem milionários. Com um prêmio estimado em R$ 570 milhões para o sorteio de 31 de dezembro de 2023, surge a dúvida: é mais vantajoso apostar em um cartão com vários números ou em vários cartões de seis números? Vamos desvendar essa questão!

A escolha dos números para a Mega da Virada, apesar de influenciada por estatísticas, ainda é um jogo de sorte. (Foto divulgação)

Ganhar na Mega da Virada: Jogar com Mais Números ou Mais Jogos?

Quando se trata do prêmio principal, as chances de acerto são as mesmas tanto para quem escolhe vários números em um único cartão quanto para quem opta por jogar vários cartões com seis números cada. Contudo, o professor de matemática da UFMG, Gilcione Nonato Costa, esclarece que, para acertar a quadra ou a quina, jogar com mais números em um único cartão pode ser mais vantajoso.

Para ilustrar, uma aposta simples, com seis números, custa R$ 5. Já um jogo com sete números sai por R$ 35, o mesmo valor que seria gasto em sete apostas simples. Mas se você acertar a quadra ou a quina com um cartão de sete números, ganhará mais quadras e quinas, pois a loteria considera todas as combinações possíveis dentro do cartão. Por exemplo, se acertar quatro números dentre os sete marcados, a loteria calcula três combinações possíveis, aumentando o valor do prêmio.

Os Números da Sorte na Mega da Virada: Quais São os Mais Sorteados?

A Mega da Virada, o concurso especial de final de ano da Mega-Sena, sempre gera grande expectativa entre os apostadores. Um dos grandes debates é sobre quais números escolher. Segundo dados da Sorte Online, alguns números aparecem com mais frequência nos sorteios da Mega da Virada, o que desperta a curiosidade dos jogadores.

O número 10 lidera o ranking, tendo sido sorteado cinco vezes. Em seguida, vem o número 05, contemplado quatro vezes. Outros números frequentes incluem os 03, 20, 33, 34, 36 e 58, cada um sorteado três vezes. Há também um conjunto de dezenas que foram sorteadas duas vezes, como os números 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 e 56.

Interessante notar que alguns números ainda não tiveram a chance de aparecer nos sorteios da Mega da Virada. Estes incluem as dezenas 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60. Estes podem ser considerados os ‘números da sorte’ menos escolhidos, mas que ainda aguardam sua vez de brilhar.

Chance de Ganhar na Mega-Sena

É crucial lembrar que a chance de ganhar na Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860. Ao apostar com sete números, essa probabilidade melhora para uma em 7.151.980. As apostas podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio, neste caso, 31 de dezembro.

Portanto, se você está buscando aumentar suas chances na quina ou na quadra, apostar em um cartão com mais números pode ser a estratégia mais eficaz. Mas lembre-se, a sorte é um fator incontrolável, e cada aposta deve ser feita com responsabilidade. Boa sorte na Mega da Virada!

