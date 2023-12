Tem gente que até hoje não se cadastro no Pix; veja como fazer

Olá, leitores que estão sempre conectados! Hoje vamos falar sobre algo que revolucionou as transações financeiras no Brasil: o PIX. Você acredita que ainda tem gente que não se cadastrou? Não se preocupe, pois vamos te mostrar um passo a passo simples para se juntar a essa inovação em 2024.

O PIX é mais do que uma forma de pagamento; ele é um marco na história financeira do Brasil. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

PIX, a Revolução das Transações

No mundo das finanças, uma verdadeira revolução aconteceu com a chegada do PIX. Este sistema de pagamentos instantâneos, criado pelo Banco Central do Brasil, mudou a forma como lidamos com o dinheiro, trazendo agilidade e praticidade nunca vistas antes.

Com o PIX, as transferências e pagamentos podem ser feitos 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. O que antes demorava horas ou até dias, agora é realizado em questão de segundos. Além da rapidez, o PIX se destaca pela segurança. Cada transação é criptografada e passa por rigorosos processos de segurança do Banco Central, garantindo tranquilidade aos usuários.

Outro ponto forte do PIX é a economia. Para pessoas físicas e MEIs, o uso do PIX é gratuito, o que democratiza o acesso a um sistema de pagamento eficiente, sem a necessidade de arcar com taxas de DOC ou TED.

As chaves PIX permitem que os usuários façam transações usando apenas um dado como CPF, CNPJ, e-mail, número de celular ou uma chave aleatória. Essa facilidade permite que transações sejam feitas de maneira rápida e sem a necessidade de fornecer uma série de informações bancárias.

Veja também: Nubank: últimos R$ 2.000 na forma de Pix para os clientes em 2023

Cadastro no Pix: Um Guia Simples

1. Abra o Aplicativo do Seu Banco

Para começar, abra o aplicativo do banco onde você tem conta. Procure pela área do PIX.

2. Acesse a Área PIX

Ao localizar o ícone do PIX, clique para acessar. Mesmo que você ainda não tenha uma chave cadastrada, ao entrar neste ambiente, já é possível receber valores via PIX.

3. Cadastre Sua Chave PIX

O próximo passo é escolher e cadastrar sua chave PIX. Ela pode ser seu CPF/CNPJ, número de telefone, e-mail ou uma chave aleatória. Lembre-se, a chave deve ser única para cada conta que você possui.

4. Pronto para Usar!

Após cadastrar sua chave, você está pronto para enviar e receber transferências instantâneas. Inclusive, é possível realizar pagamentos via PIX usando o limite do seu cartão de crédito.

Dicas de Segurança: Proteja Suas Informações

Ao escolher sua chave PIX, pense na segurança. Alguns preferem não usar o CPF para evitar exposição do documento. Esteja atento também aos golpes comuns envolvendo o PIX e mantenha suas informações seguras.

Com o PIX, as transações financeiras se tornaram muito mais rápidas e acessíveis. Se você ainda não se cadastrou, não perca mais tempo! Siga este guia simples e aproveite a facilidade que o PIX oferece no seu dia a dia.

Veja também: INSS fará “rodada de Pix” em janeiro; veja a data em que o dinheiro cai na conta