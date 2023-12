Como trocar pontos do cartão por passagem de ônibus; aprenda

Agora, os pontos acumulados em seu cartão de crédito podem ser usados de uma maneira inovadora: trocá-los por passagens de ônibus. Essa novidade se tornou possível graças a uma parceria entre a plataforma de vendas de passagens online Mobifácil e a Smiles, o programa de fidelidade da Gol. Com mais de 700 destinos disponíveis, a Mobifácil oferece opções de viagens rodoviárias com empresas renomadas, transformando a forma como utilizamos nossas milhas e pontos acumulados.

Além da conversão de milhas em passagens rodoviárias, a Mobifácil oferece flexibilidade e benefícios adicionais que tornam a experiência de viagem ainda mais vantajosa. (Foto divulgação)

Como Funciona a Troca de Pontos por Passagens de Ônibus

Para realizar a troca de pontos por passagens rodoviárias, o usuário deve acessar a plataforma da Mobifácil e escolher o destino desejado. As empresas parceiras, como Piracicabana, Empresa Cruz, Expresso União, entre outras, garantem uma viagem confortável, com ônibus equipados com Wi-Fi, conectores USB individuais e outras comodidades.

Além disso, a economia é um ponto forte dessa opção: ao comprar passagens com antecedência mínima de 20 dias, é possível economizar em média 15% no valor. Outras formas de economia incluem escolher horários de embarque diurnos, que tendem a ser mais baratos, e aproveitar descontos e parcelamentos disponíveis na plataforma.

Veja também: Nubank: como ganhar pontos e prêmios com o cartão

Explorando a Flexibilidade de Pagamento e Benefícios Adicionais

Além da conversão de milhas em passagens rodoviárias, a Mobifácil oferece flexibilidade e benefícios adicionais que tornam a experiência de viagem ainda mais vantajosa. Por exemplo, os clientes têm a opção de parcelar a compra da passagem em até seis vezes sem juros, proporcionando uma facilidade maior na organização financeira da viagem.

Outro benefício atraente é o desconto de 10% na primeira compra realizada na plataforma, incentivando os novos usuários a aproveitar essa modalidade de resgate de passagens. Essas facilidades são projetadas para tornar as viagens de ônibus uma opção ainda mais acessível e atraente para um vasto número de viajantes.

Dicas para Maximizar o Uso de Milhas em Viagens de Ônibus

Para aqueles que desejam maximizar o uso de suas milhas em viagens de ônibus, algumas dicas podem ser especialmente úteis. Primeiramente, é importante planejar a viagem com antecedência para garantir a disponibilidade de assentos e os melhores preços. Além disso, é recomendável ficar atento às promoções e ofertas especiais que podem surgir na plataforma, proporcionando ainda mais economia.

Os viajantes também devem considerar as diferentes categorias de serviços oferecidos pelas empresas de ônibus, como poltronas leito ou leito-cama, para uma experiência de viagem mais confortável, especialmente em trajetos mais longos. Finalmente, é sempre bom verificar a validade e as condições específicas das milhas para garantir que elas sejam utilizadas da melhor forma possível.

A possibilidade de trocar pontos de cartão de crédito por passagens de ônibus abre um novo leque de oportunidades para viajantes. Essa inovação não apenas facilita o acesso a uma variedade de destinos, mas também promove uma forma de viagem mais econômica e confortável. Com as ferramentas e opções disponíveis na plataforma Mobifácil e a parceria com a Smiles, os usuários podem agora aproveitar ao máximo seus pontos acumulados, transformando-os em experiências de viagem memoráveis.

Veja também: Reforma Tributária aprovada: cashback e cesta básica para o povo; entenda os pontos