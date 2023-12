Google lança IA que transforma quase tudo em animação; dá para testar

Prepare-se para ser surpreendido! Recentemente, o Google lançou um poderoso modelo de linguagem de grande escala, chamado VideoPoet. Esse é um recurso alimentado por inteligência artificial que viabiliza a geração de vídeos de forma criativa e inovadora. Quer saber mais? Continue lendo e explore essa tecnologia notável.

Nos últimos meses, as inovações de IA têm dominado as manchetes do mundo da tecnologia. (Foto divulgação)

Google lança IA, confira

Amantes da tecnologia, comemorem: Se você está animando imagens, criando vídeos a partir de textos ou apenas procurando trazer um novo estilo para o seu filme, o VideoPoet é o que você precisa!

Esse excepcional recurso de inteligência artificial foi apresentado pela primeira vez no Google Research, o blog que mantém a comunidade científica e tecnológica atualizada com os avanços mais recentes da gigante da tecnologia. Afinal, quem não gosta de se divertir enquanto se mantém informado, não é mesmo?

Como o VideoPoet se destaca?

Existem várias maneiras únicas pelas quais o VideoPoet se destaca. Ele oferece recursos para converter texto em vídeo, imagem em vídeo, e ainda é capaz de produzir áudio a partir de vídeos! Não é uma maravilha?

Além disso, consegue animar imagens e editar vídeos através de técnicas de preenchimento de espaços (inpainting) e expansão de imagens (outpainting). Consideravelmente, tudo isso o diferencia de modelos baseados em difusão como o Imagen Video.

As muitas aplicações do VideoPoet

O VideoPoet não é apenas versátil, mas também é incrivelmente útil! Pode ser usado para gerar vídeos a partir de textos, animar imagens estáticas, estilizar vídeos com base em informações de profundidade e fluxo óptico, criar clipes de áudio sem orientação textual e até suporta a geração de vídeos na orientação retrato. Adaptado para todas as finalidades, certo?

Além disso, o modelo demonstra consistência visual de objetos ao gerar vídeos mais longos, assinalando sua aptidão em manter a estabilidade.

Os horizontes da IA: O que o futuro nos reserva?

O VideoPoet não é apenas uma grande inovação atual, mas também aponta para o futuro da IA. Tal recurso evidencia o imenso potencial dos LLMs na geração de conteúdo de vídeo. Além disso, a alta qualidade dos vídeos gerados aponta para possíveis extensões em outras áreas, como texto-para-áudio, áudio-para-vídeo e legendagem automática de vídeos.

A tecnologia está sempre avançando, e a IA VideoPoet do Google é apenas um passo para essa jornada contínua. Portanto, este é o momento para começar a testar essa revolução cinemática e visualizar o que a inteligência artificial pode fazer por você!

Novos Avanços em IA

Nos últimos meses, as inovações de IA têm dominado as manchetes do mundo da tecnologia. O anúncio do VideoPoet do Google veio logo após outros lançamentos impressionantes. Dentre eles, destacamos a IA de conversação GPT-3, da OpenAI, que assombrou o mundo por sua capacidade de gerar textos coerentes e persuasivos com base em prompts de texto.

Fora isso, temos Ava, a IA da Microsoft, que atua como assistente virtual, capaz de lidar com tarefas diárias, interagir com sistemas empresariais e responder perguntas simples, reforçando como a inteligência artificial está se tornando cada vez mais assistiva e independente. Portanto, esses avanços só aumentam nosso entusiasmo em ver o que vem pela frente na jornada da inteligência artificial!

