Te bloquearam no WhatsApp? Veja como saber se essas pessoas estão online

Dentro da realidade digital em que vivemos, o WhatsApp tornou-se essencial para nossa comunicação diária. Mas, o que fazer quando você é bloqueado por alguém no aplicativo, mas ainda deseja saber se essa pessoa está online? Bem, embora o WhatsApp não forneça uma maneira direta de verificar esse status, existem alguns métodos e ferramentas disponíveis para descobrir essa informação. Vamos desvendar esse mistério juntos?

É importante ressaltar que os contatos bloqueados não são notificados de que foram bloqueados. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Te bloquearam no WhatsApp? Descubra

O WhatsApp, ao contrário de outras plataformas de mensagens como Facebook Messenger, não possui um indicador visível para mostrar quando uma pessoa está online. Isso às vezes pode ser frustrante para os usuários que desejam informações em tempo real sobre a atividade de seus contatos. Porém, há estratégias para driblar essas limitações do aplicativo.

Verificando o status online no WhatsApp

Existe a opção de verificar diretamente o status online no aplicativo. Para isso, você deve abrir o WhatsApp, ir para a guia de Chats, e encontrar o chat com a pessoa de seu interesse. Observando o status abaixo do nome do contato, você pode descobrir se essa pessoa está ou não online. Contudo, é válido ressaltar que essa maneira não é totalmente infalível, uma vez que as pessoas podem desativar seu status online ou bloquear a visualização de sua atividade.

A mensagem apagada como indício

Outra opção é observar a função de mensagens excluídas. Quando a pessoa está online, esta poderá receber e ler suas mensagens, e caso as exclua, isso pode indicar sua atividade online. Vale dizer que é preciso ter um bom timing para acompanhar esse tipo de atividade.

Aba status, um aliado

A funcionalidade de status do WhatsApp também pode ser uma alternativa para descobrir a atividade online do contato. Ao tocar no status de alguém e aguardar uma interação, é possível identificar se o contato está online. Agora, pergunta que não quer calar: “eu fui bloqueado?” Se você não consegue ver as atualizações de status do contato ou mudanças na foto de perfil, é um forte indício de que você pode ter sido bloqueado.

Mas e se você quiser ser notificado quando alguém estiver online no WhatsApp? Bem, para isso existe uma opção que vai além das funcionalidades do próprio aplicativo. Há aplicativos de terceiros, como KidsGuard for WhatsApp ou WaStat, que oferecem monitoramento em tempo real e notificações para atividades online.

Como bloquear alguém no WhatsApp?

Existem várias razões para alguém optar por bloquear um contacto no WhatsApp. Seja por privacidade, por receber mensagens indesejadas ou simplesmente querer limitar certos contatos, o processo para bloquear alguém é bem simples e direto.

Para bloquear um contato no WhatsApp, siga o seguinte passo a passo:

Abra a conversa com a pessoa que você deseja bloquear. Toque no nome do contato para abrir as informações do mesmo. Role para baixo até a opção “Bloquear contato” e confirme a ação.

Após esse processo, você não receberá mais mensagens, chamadas ou atualizações de status do contato bloqueado.

