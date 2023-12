2 créditos de R$ 10 mil para MEI; veja como conseguir

Você, microempreendedor individual (MEI), já imaginou impulsionar seu negócio com um empréstimo de até R$ 20 mil? Pois saiba que isso é possível graças a uma linha de crédito especial oferecida pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento). Neste artigo, vamos explorar como você pode acessar esse recurso para capital de giro, investimentos e muito mais, sem a necessidade de garantias reais. Preparado para dar esse grande passo em seu empreendimento?

Foi criada uma linha de crédito especial oferecida pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) para MEIs. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Créditos de R$ 10 mil para MEI: Oportunidade Única

O BNDES apresenta uma oportunidade incrível para microempreendedores individuais: um empréstimo de até R$ 20 mil. Esses recursos podem ser utilizados para diversos fins, como obras civis, aquisição de maquinário e compra de insumos.

O mais interessante é que o processo de garantia para o empréstimo é facilitado, predominando o aval solidário. A taxa de juros é amigável, não ultrapassando 4% ao mês, além de uma taxa administrativa que pode ser cobrada pelo agente operador, não excedendo 3% do valor financiado.

Quem Pode Beneficiar-se

Qualquer MEI que esteja em atividade produtiva de pequeno porte, com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil, pode solicitar o empréstimo do BNDES. A solicitação é feita através do canal MPME, diretamente ao agente operador do BNDES Microcrédito ou consultando instituições financeiras que oferecem redes próprias de agentes operadores de microcrédito.

Veja também: Alerta GERAL: primeiros golpes da Mega da Virada começam a surgir; você caiu?

Além do Empréstimo, Há Mais

Não é apenas o empréstimo que está em jogo. O BNDES também oferece o Cartão BNDES, uma solução financeira voltada para micro, pequenas e médias empresas, incluindo empresários individuais. Com um limite de crédito de até R$ 2 milhões por cliente e um prazo de parcelamento de 3 a 48 meses, o cartão possui uma taxa de juros prefixada e facilita enormemente a gestão financeira do seu negócio.

Para solicitar o Cartão BNDES, o MEI deve acessar o portal de operações do cartão, preencher um formulário eletrônico e seguir as instruções para encaminhamento ao banco emissor. É um processo simples, mas requer atenção aos detalhes e cumprimento dos requisitos necessários.

BNDES: Um Aliado do MEI

O BNDES surge como um verdadeiro aliado do MEI, oferecendo condições facilitadas e recursos que podem ser decisivos para o crescimento e fortalecimento de pequenos negócios. Em um mercado cada vez mais competitivo, contar com esse apoio pode ser o diferencial para sua empresa se destacar e prosperar.

Essa linha de crédito do BNDES é uma excelente oportunidade para você, MEI, alavancar seu negócio. Com facilidades na obtenção do empréstimo e condições de pagamento vantajosas, é o momento ideal para investir em seu empreendimento. Não deixe essa chance passar! Explore as possibilidades, informe-se sobre os procedimentos e dê esse importante passo rumo ao sucesso do seu negócio.

Veja também: MEI poderá ganhar quase R$ 43 mil a mais em 2024; confira