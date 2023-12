Confirmação para 2024: 10 novos pagamentos, 2 notícias boas no Bolsa Família

O Bolsa Família continua sendo uma ajuda indispensável para milhões de brasileiros. Um marco relevante para o próximo ano, 2024, será a implementação de 10 assentamentos inéditos. Além disso, duas gratas notícias estão batendo à porta dos beneficiários. Preparado para conhecer todas essas novidades?

Com mais de 21 milhões de lares contando com a assistência do Bolsa Família, evidenciamos a força do programa no combate à pobreza no Brasil. Instituído em 2003, esta iniciativa governamental transformou-se no principal veículo de transferência de renda no país.

Pagamentos serão efetuados nos últimos dias úteis do mês para todas as dez terminações do NIS. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Últimos movimentos do programa

No dia 11 passado, a Caixa Econômica Federal se adiantou e realizou o depósito do benefício correspondente a dezembro. A ordem dos pagamentos foi estipulada de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Essas ações mostram como o Bolsa Família é crucial para milhões de famílias!

Além disso, nada menos que 5,4 milhões de famílias beneficiadas viram um ‘extra’ entrando em suas contas, por meio do Auxílio Gás, pago de maneira bimestral. E não parou aí. Havia ainda um bônus especial para grupos contendo gestantes ou crianças pequenas, estes registrados no CadÚnico. O fundamental é manter o cadastro atualizado assim garantindo que os pagamentos cheguem sem percalços.

Veja também: Bolsa Família: “pack” de R$ 300 será repassado para estas pessoas

Expectativas para o calendário de 2024

Mesmo sem as datas definidas oficialmente para o próximo ano, esperamos que o cronograma seja mantido similar ao atual. Isto significa que os pagamentos serão efetuados nos últimos dias úteis do mês para todas as dez terminações do NIS. Olhando no horizonte, temos a seguinte projeção:

Final 1: 18 de janeiro.

Final 2: 19 de janeiro.

Final 3: 22 de janeiro.

Final 4: 23 de janeiro.

Final 5: 24 de janeiro.

Final 6: 25 de janeiro.

Final 7: 26 de janeiro.

Final 8: 29 de janeiro.

Final 9: 30 de janeiro.

Final 0: 31 de janeiro.

Direito às vantagens do Bolsa Família

Para solicitar o Bolsa Família, é necessário, primeiro, verificar se você atende aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo governo federal. As famílias devem estar em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda per capita mensal de até R$89,00 para extrema pobreza e entre R$89,01 e R$178,00 para pobreza. Além disso, o programa exige que famílias com crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos mantenham a frequência escolar e tenham o calendário de vacinação em dia.

Para efetivamente solicitar o benefício, dirija-se ao Setor de Assistência Social mais próximo ou ao CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) de seu município levando seus documentos pessoais (como RG, CPF), certidão de nascimento dos filhos, comprovante de residência e comprovante de renda. Eles irão incluí-lo no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Lembre-se: o cadastramento no CadÚnico não garante ingresso imediato no programa, uma vez que você deve atender aos critérios socioeconômicos e o número de vagas disponíveis é limitado. Após o cadastramento, o Ministério da Cidadania avaliará seu perfil, momento em que poderá ser incluso no programa.

Veja também: Seu CPF está na lista? Bolsa Família de R$ 1.270,00 cai na conta