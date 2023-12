Seu CPF está na lista da Caixa para 6 parcelas de até mais de R$ 100 em 2024?

No Brasil, os benefícios sociais são uma importante ferramenta para reparar a desigualdade e auxiliar milhões de famílias de baixa renda. O Bolsa Família, por exemplo, é o maior programa social e pode pagar mais de R$ 600 para brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Ele está confirmado para 2024, mas existem outros benefícios que merecem atenção.

O atual período está perto do fim, mas 2024 deve trazer boas notícias aos brasileiros que ainda necessitam de amparo do governo. São quase 42 milhões de inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O banco de dados analisa os dados das famílias em situação de pobreza, extrema pobreza ou algum tipo de vulnerabilidade.

Boa parte dos benefícios é paga através de conta social aberta pela Caixa Econômica Federal. Como ocorre com o próprio Bolsa Família. Contudo, existe um benefício que pode pagar 6 parcelas de até mais de R$ 100 em 2024 e ainda exitem dúvidas se ele será implementado ou não.

Veja se você cumpre os pré-requisitos para receber as parcelas de um dos benefícios do governo que pagam até mais de R$ 100 a cada 2 meses, em 2024.

6 parcelas de até mais de R$ 100 em 2024

Durante os últimos anos, milhões de brasileiros entraram na lista de pessoas afetadas pela crise econômica. Isso deixou muitas famílias vulneráveis e precisando de ajuda.

Por isso, a cada 2 meses, o governo paga um auxílio extra com valor variável, mas que pode passar de R$ 100. Trata-se do auxílio para a compra do gás de cozinha, o qual deve continuar em 2024.

O Auxílio Gás, também conhecido como Vale-Gás, é um benefício bimensal concedido às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo do programa é auxiliar as famílias de baixa renda a custear o gás de cozinha, um dos itens essenciais para a alimentação e a higiene.

Quem tem direito?

Para ter direito ao Auxílio Gás, a família deve atender aos seguintes critérios:

Estar inscrita no CadÚnico;

Possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606,00);

Possuir renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.636,00).

Também têm direito ao benefício as famílias compostas por apenas uma pessoa ou por pessoas em situação de rua, independentemente da renda.

Se você se enquadra nessas características, saiba que pode ter seu CPF eleito para receber as 6 parcelas anuais do auxílio pela Caixa em 2024. Inclusive, o valor do salário mínimo deve aumentar, o que acabará incluindo novos brasileiros para receber.

Veja o valor do salário mínimo: Novo cálculo muda o salário mínimo de 2024; veja o valor

Como se cadastrar no CadÚnico?

O cadastro no CadÚnico pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nos Postos de Atendimento do Cadastro Único (PACS). Para realizar o cadastro, é necessário apresentar os seguintes documentos:

Carteira de identidade;

CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda.

Como checar a inclusão no programa em 2024?

Para saber se a família foi incluída no programa em 2024, é possível consultar o aplicativo do Bolsa Família ou ligar para os telefones 111 (da Caixa Econômica Federal) ou 121 (do Ministério do Desenvolvimento Social).

Qual é o valor do benefício?

O valor do benefício é equivalente à média nacional do preço do botijão de gás de 13kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nos últimos meses, o valor do botijão de gás tem girado em torno de R$ 100,00.

Aliás, o valor do benefício é depositado na conta digital ou bancária registrada no CadÚnico. Caso a família não possua nenhuma dessas contas, será aberta uma poupança social digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O valor fica disponível por 120 dias e pode ser sacado em lotéricas, caixas eletrônicos da Caixa ou correspondentes Caixa Aqui.

O Auxílio Gás tem sido um importante instrumento de proteção social para as famílias de baixa renda. O benefício ajuda a reduzir o impacto do aumento do preço do gás de cozinha no orçamento familiar.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), o Auxílio Gás reduziu em 12% o gasto médio com gás de cozinha das famílias beneficiadas.

O programa também tem um impacto positivo na economia. O aumento da renda das famílias beneficiadas contribui para o consumo e para a geração de empregos.

