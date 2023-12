Os índices de roubos e furtos de celulares sempre aumentam no Brasil. Principalmente de dispositivos mais caros, como é o caso de alguns modelos da Samsung e dos populares celulares da Apple. E quando isso ocorre: como recuperar as fotos e vídeos? É importante ter o passo a passo em mãos a fim de conseguir recuperar antes que os mesmos sejam deletados. Veja todos os detalhes abaixo.

Aprenda a recuperar as fotos e os vídeos do celular roubado ou furtado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Faça isso e recupere suas fotos perdidas

Todas as fotos do dispositivo devem estar armazenadas nos dispositivos de Nuvem de cada celular. No caso dos dispositivos Android, normalmente as fotos estão salvas na nuvem; através do Google Fotos. No caso dos dispositivos da Apple; estão salvos através do iCloud.

É importante estar com os dados em mãos a fim de conseguir realizar a recuperação dos dados. O primeiro passo é ter os dados de e-mail ou ID de acesso referente ao serviço de nuvem. Com esses dados em mãos — é necessário acessar o serviço através de um computador.

Ao entrar na plataforma — seja Google Fotos ou iCloud; é importante acessar diretamente pelo computador para salvar todos os arquivos no HD/SSD do dispositivo. Haja vista que possui muito espaço.

Feito isso, basta clicar na área de mídias do dispositivo; e desse modo conseguir realizar o download de todos os arquivos oriundos do dispositivo roubado. E posteriormente, até mesmo apagá-los para evitar que terceiros tenham acesso.

Leia mais: Nubank: depositar dinheiro pelo caixa eletrônico? Aprenda

Afinal, como realizar backups seguros?

É importante que os backups sejam feitos diariamente ou semanalmente. Para que os usuários não fiquem sem qualquer arquivo. Haja vista que na maioria das vezes os arquivos dos usuários são importantes e beneficiam suas vidas pessoais.

Não é possível saber o dia ou hora que algo acontecerá, a grande dica é sempre estar com os dados de acesso salvos em um caderno ou no computador. Para caso haja algo do tipo, ser possível salvar as fotos e até mesmo bloquear o dispositivo através do Google.

Lembrando que o iCloud possui também a possibilidade de bloqueio do dispositivo. Para que isso aconteça; é necessário que todos os dados sejam guardados — a fim de evitar que hajam erros ou bugs do tipo.

Além disso — é importante sempre consultar o IMEI do dispositivo, que vem juntamente com ele na caixa ao comprá-lo. A fim de no fim das contas, realizar o bloqueio do mesmo através dos órgãos responsáveis e impedir que os criminosos tenham acesso ao dispositivo. Todo cuidado é pouco.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: Comece agora: profissões que tem tudo para “dar bom” no futuro